Так, без ВПН теперь туда не зайдешь. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.

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Рассказали, что для общения жители оккупированных территорий могут использовать разве что мессенджеры Signal или WhatsApp. При этом переписку следует "чистить". В частности, те моменты, которые могут скомпрометировать человека.

Захватчики заставили почту открыть отделение

Кроме того, с 1 июля оккупанты заставили открыться отделения Укрпочты. На людей давят, чтобы те оформляли российские пенсии. Почтальонов будут вынуждать разносить эти выплаты в рублях.

Оккупанты готовят "референдум"

Россияне намерены провести фейковый "референдум" на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Глава разведки Кирилл Буданов рассказал, что его планируют на 11 сентября. При этом захватчики даже не определили цели. Они вроде бы хотят "присоединить" территории, но параллельно рассматривают и стандартные сценарии – создание квазиреспублик.

Хотя Буданов подчеркнул, между планами и фактом еще есть промежуток времени. Поэтому украинские защитники будут делать все, чтобы помешать дерзким намерениям захватчиков.

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