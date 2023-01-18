ВСУ установили новые оборонные рубежи к западу от Бахмута, – разведка Британии

Героизм украинских защитников на Бахмутском направлении поражает весь мир. ВСУ ломают все планы врага и наносят ему колоссальные потери.

Разведка Великобритании опубликовала свои данные о ситуации на Бахмутском направлении. В частности, говорится, что воины ВСУ установили новые оборонные рубежи к западу от Бахмута.

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Российские захватчики продолжают обстреливать Бахмут из артиллерии. В то же время воины ВСУ дают им решительный отпор.

Кроме того, разведка Великобритании предполагает, что ВСУ вышли из Соледара. В то же время, по состоянию на 18 января в Генштабе не подтверждают эти данные. Более того, в районе Соледара украинские герои 17 января приземлили российский штурмовик Су-25. Его стоимость обходится стране-террористке примерно в 11 миллионов долларов.

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Украинские защитники наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 18 января Генштаб ВСУ сообщил, что отправить на концерт к Кобзону удалось уже 117 770 российских оккупантов. Только за сутки ликвидировали 820 российских захватчиков.