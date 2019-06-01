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      Разведка, армия, МЧС: почему крымские выпускники выбирают профессии в силовых структурах

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      В школах оккупированного полуострова уже прозвенел последний звонок, а выпускники начали сдавать русский ЕГЭ. Кем хотят стать юные крымчане и почему дипломы крымских вузов обесценились – читайте в материале программы "Крым. Реалии".

      Кем хотят стать крымские выпускники

      Выпускные в крымских школах прошли под звуки российского гимна и триколорами. По информации так называемого Министерства образования Крыма, самыми популярными специальностями среди крымчан являются сферы торговли и общественного питания.

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      Журналисты программы "Крым. Реалии" провели собственный опрос. Согласно ему, большинство выпускников хотят посвятить дальнейшую жизнь российской армии, прокуратуре, полиции и МЧС, которые подконтрольны России.

      Преимущественно выпускники выбирают профессии, связанные с силовыми структурами. Прежде всего потому, что эти сферы деятельности хорошо оплачиваются по сравнению с другими профессиями экономики Крыма,
      – пояснила глава Центра общественного просвещения "Альменда" Валентина Потапова.

      Сами выпускники также отмечают, что именно деньги привлекают их работать в российской госслужбе.

      Почему дипломы крымских вузов обесценились

      До аннексии большинство крымчан продолжали обучение на полуострове, но после 2014 года ситуация изменилась. Дипломы крымских вузов не признают в мире, а учебные заведения на аннексированном полуострове – под санкциями ЕС и США.

      Прежде всего, это отразилось на морских специальностях. Например, после 2014 года людей с крымским дипломом перестали брать на работу,
      – заметил специалист в сфере образования Олег Охредько.

      Полный выпуск программы "Крым. Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:00. Не пропустите!

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      Теги: Новости Украины Новости Крыма Журналисты Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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