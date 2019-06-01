Розвідка, армія, МНС: чому кримські випускники обирають професії у силових структурах

У школах окупованого півострова вже пролунав останній дзвоник, а випускники почали складати російський Єдиний державний іспит. Ким хочуть стати юні кримчани та чому дипломи кримських ВНЗ знецінилися – читайте у матеріалі програми "Крим. Реалії".

Ким хочуть стати кримські випускники

Випускні у кримських школах пройшли під звуки російського гімну та триколорами. За інформацією так званого Міністерства освіти Криму, найпопулярнішими спеціальностями серед кримчан є сфери торгівлі та громадського харчування.

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Журналісти програми "Крим. Реалії" провели власне опитування. Згідно з ним, більшість випускників хочуть присвятити подальше життя російській армії, прокуратурі, поліції та МНС, які підконтрольні Росії.

Переважно випускники обирають професії, які пов'язані з силовими структурами. Насамперед через те, що ці сфери діяльності добре оплачуються у порівнянні з іншими професіями економіки Криму,

– пояснила голова Центру громадського просвітництва "Альменда" Валентина Потапова.

Самі випускники також наголошують, що саме гроші приваблюють їх працювати у російській держслужбі.



Більшість випускників хочуть присвятити життя російській армії, прокуратурі, поліції та МНС

Чому дипломи кримських ВНЗ знецінилися

До анексії більшість кримчан продовжували навчання на півострові, але після 2014 року ситуація змінилася. Дипломи кримських ВНЗ не визнають у світі, а навчальні заклади на анексованому півострові – під санкціями ЄС та США.

Перш за все, це вдарило по морських спеціальностях. Наприклад, після 2014 року, людей з кримським дипломом перестали брати на роботу,

– зауважив фахівець у сфері освіти Олег Охредько.



Після 2014 року людей з кримським дипломом перестали брати на роботу

Як кримчанам вступити до ВНЗ материкової України

Є декілька варіантів, які дозволяють кримським випускникам отримати освіту в українських ВНЗ:

– На загальних підставах. Для цього кримчанам потрібно скласти ЗНО.

– За спрощеною системою.

Сьогодні при 35 вишах материкової України працюють центри Міносвіти "Крим-Україна". У школах при цих центрах випускники з анексованого півострова мають пройти дві підсумкові атестації: з історії України та української мови. Потім скласти іспити до університету і претендувати на бюджетне місце за кримською квотою.



Як вступити до українських ВНЗ за спрощеною системою

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