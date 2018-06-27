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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Разведка назвала страну, откуда Россия может атаковать Украину

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Россия может напасть на Украину с территории Беларуси
Россия может напасть на Украину с территории Беларуси / Фото из открытых источников

Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассматривает соседнюю Беларусь как возможный плацдарм для вторжения Российской Федерации.

Об этом заявил представитель Минобороны Вадим Скибицкий, передает "Радио Свобода".

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Чиновник рассказал, что украинская разведка держит на контроле все мероприятия, которые Москва проводит на территории Беларуси.

По его словам, в течение 2016-2017 годов на ее территории произошло много мероприятий боевой подготовки российских подразделений, в частности, воздушно-десантных.

Изучались аэродромы, изучалась территория, были выходы к украинской границе. И мы считаем, что угроза с севера существует,
– заявил Скибицкий.

Напомним, в апреле в Беларуси на полигоне Бреста прошли совместные тактические учения десантно-штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск России и белорусских сил специальных операций.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Новости Беларуси
Источник: 24 Канал
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