Разведка назвала страну, откуда Россия может атаковать Украину
Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассматривает соседнюю Беларусь как возможный плацдарм для вторжения Российской Федерации.
Об этом заявил представитель Минобороны Вадим Скибицкий, передает "Радио Свобода".
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Чиновник рассказал, что украинская разведка держит на контроле все мероприятия, которые Москва проводит на территории Беларуси.
По его словам, в течение 2016-2017 годов на ее территории произошло много мероприятий боевой подготовки российских подразделений, в частности, воздушно-десантных.
Изучались аэродромы, изучалась территория, были выходы к украинской границе. И мы считаем, что угроза с севера существует,
– заявил Скибицкий.
Напомним, в апреле в Беларуси на полигоне Бреста прошли совместные тактические учения десантно-штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск России и белорусских сил специальных операций.