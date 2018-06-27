Розвідка назвала країну, звідки Росія може атакувати Україну

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розглядає сусідню Білорусь як можливий плацдарм для вторгнення Російської Федерації.

Про це заявив представник Міноборони Вадим Скібіцький, передає "Радіо Свобода".

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Посадовець розповів, що українська розвідка тримає на контролі всі заходи, які Москва проводить на території Білорусі.

За його словами, протягом 2016-2017 років на її території відбулося багато заходів бойової підготовки російських підрозділів, зокрема, повітряно-десантних.

Вивчалися аеродроми, вивчалася територія, були виходи до українського кордону. І ми вважаємо, що загроза з півночі існує,

– заявив Скібіцький.

Нагадаємо, у квітні в Білорусі на полігоні Бреста пройшли спільні тактичні навчання десантно-штурмових підрозділів Повітряно-десантних військ Росії і білоруських Сил спеціальних операцій.