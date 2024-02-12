Стенсенс отметил, что Россия адаптируется к санкциям "лучше, чем ожидали". И благодаря этому получает преимущество.
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В норвежской разведке оценили состояние России
Руководитель норвежской разведки отметил, что Россия получает военное преимущество в Украине благодаря большему военному резерву. Кроме того, это также происходит благодаря материальной поддержке со стороны Северной Кореи, Ирана и Беларуси.
В то же время, по словам главы ведомства, Китай поставляет стране-агрессору не оружие, а "машины, транспортные средства, электронику и запчасти, которые являются полезными для российской оборонной промышленности".
В этой войне Россия сейчас находится в более сильной позиции, чем год назад, и получает преимущество,
– сказал Стенсенс.
Он также подчеркнул, что Москва может "мобилизовать примерно втрое больше войск, чем Украина". Также руководитель разведки Норвегии отметил, что Россия адаптируется к санкциям "лучше, чем ожидалось", а промышленность страны способна производить достаточно "боеприпасов, боевых машин, беспилотников и ракет".
Напоследок руководитель военной разведки Норвегии сказал, что Украина потребует "существенной" военной помощи Запада, чтобы иметь возможность изменить ситуацию на поле боя.
ЕС готовит новые санкции против России
- Европейский Союз ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Россию готовит новый пакет санкций против России. Он будет включать более 200 имен и наименований.
- Этот пакет планируют объявить 24 февраля, то есть ко второй годовщине полномасштабного вторжения. Под санкции должны попасть компании, которые способствуют военно-технологическому усилению России или развитию ее сектора обороны и безопасности.
- В то же время журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк отметил, что этот пакет станет самым слабым из тех, которые вводил ЕС против России с начала войны. По его словам, пакет будет состоять только из запрета на выдачу виз и замораживания активов для около 250 человек и организаций.
- До этого журналисты Reuters отмечали, что 3 февраля Еврокомиссия начала со странами-членами неформальные встречи на высоком уровне. Это сделали, чтобы обсудить детали 13-го пакета санкций, которые планируют наложить на Россию.