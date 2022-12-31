Бахмут – главная точная, где идут бои. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Соответственно наибольшие потери оккупанты терпят возле Бахмута. Дело в том, что там русские наступают без техники. Буданов объяснил, что у окупантов нехватка боеприпасов.

Потери врага

К концу года количество ликвидированных оккупантов достигло 105 960 человек. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 710 россиян. Кроме того, ВСУ "минусло" немало техники врага.