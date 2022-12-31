Бахмут – главная точная, где идут бои. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает 24 канал.
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Соответственно наибольшие потери оккупанты терпят возле Бахмута. Дело в том, что там русские наступают без техники. Буданов объяснил, что у окупантов нехватка боеприпасов.
Потери врага
К концу года количество ликвидированных оккупантов достигло 105 960 человек. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 710 россиян. Кроме того, ВСУ "минусло" немало техники врага.
- Танцев – 3029 (+3),
- боевых бронированных машин – 6075 (+16),
- артиллерийских систем – 2016 (+6),
- РСЗО – 423 (+0),
- средств ПВО – 213 (+1),
- самолетов – 283 (+0),
- вертолетов – 269 (+1),
- крылатых ракет – 711 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1746 (+6),
- кораблей/катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4707 (+24),
- специальной техники – 180.