Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации СНБО. Отмечают, что солдаты иностранного легиона Франции якобы прибыли в Славянск для усиления украинских военных.

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В Центре проверили эту информацию – она не соответствует действительности.

Уточняют, что первоисточником этой информации стало издание Asia Times. Автором статьи указан бывший чиновник Пентагона Стивен Брайен, который ссылается на информацию из российских пропагандистских пабликов, которые публиковали этот фейк.



Информация о введении в Украину французских войск – неправдива / СкриншотЦПИ

В ЦПИ призвали доверять только верифицированным источникам информации.

Что этому предшествовало