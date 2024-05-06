Про це попередив Центр протидії дезінформації РНБО. Зазначають, що солдати іноземного легіону Франції нібито прибули у Слов'янськ для підсилення українських військових.

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У Центрі перевірили цю інформацію – вона не відповідає дійсності.

Уточнюють, що першоджерелом цієї інформації стало видання Asia Times. Автором статті вказано колишнього чиновника Пентагону Стівена Брайена, який посилається на інформацію з російських пропагандистських пабліків, які публікували цей фейк.



Інформація про введення в Україну французьких військ – неправдива / СкриншотЦПД

У ЦПД закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

Що цьому передувало