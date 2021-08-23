Украинский флаг постоянно наполняет сердца чувством патриотизма, любви к родине и гордостью за свою страну.

Важно Торжественная церемония поднятия Государственного Флага в Киеве: фото, видео

Как подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев, для каждой страны флаг – это олицетворение ее суверенитета, мощи и независимости.

В этот праздничный день мы склоняем головы в память о тех, кто во времена больших испытаний шел в бой под сине-желтым флагом и отдавал свою жизнь за Украину, ее волю, за народ,

– подчеркнул Наєв.

Он поздравил украинцев с праздником и пожелал, чтобы сине-желтый флаг и в дальнейшем развевался над Украиной и был надежным оберегом во всех наших делах и начинаниях.

Поздравление Наева с Днем Флага: смотрите видео

К праздничным поздравлениям присоединился и командующий ООС генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он подчеркнул, что 23 августа – праздник всех поколений украинцев.

Национальный флаг развевается на передовой борьбы с российским оккупантом на востоке страны. Искренне благодарю военных и работников за самоотверженное выполнение воинского и служебного долга и верность сине-желтым краскам,

– подчеркнул Павлюк.

Он напомнил, что наш государственный символ имеет тысячелетнюю историю:

Князь Киевский Владимир Великий имел собственный герб – Золотой Трезубец на синем фоне.

Хоругвь Галицко-Волынского княжества была голубого цвета с золотым львом.

Под ним боролись за Украинскую государственность армии УНР и ЗУНР, украинские повстанцы 1920-х годов, воины Карпатской Сечи и УПА.

Как отметил Павлюк, именно сине-желтый флаг стал настоящим олицетворением мужества нашего народа, его стремления к воле и независимости.