Український прапор повсякчас наповнює серця почуттям патріотизму, любові до батьківщини та гордістю за свою країну.

Важливо Урочиста церемонія підняття Державного Прапора у Києві: фото, відео

Як підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв, для кожної країни прапор – це уособлення її суверенітету, могутності та незалежності.

У цей святковий день ми схиляємо голови в пам’ять про тих, хто в часи великих випробувань йшов у бій під синьо-жовтим прапором та віддавав своє життя за Україну, її волю, за народ,

– наголосив Наєв.

Він привітав українців зі святом та побажав, щоб синьо-жовтий стяг і надалі майорів над Україною та був надійним оберегом у всіх наших справах і починаннях.

Привітання Наєва з Днем Прапора: дивіться відео

До святкових привітань долучився і командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він підкреслив, що 23 серпня – свято всіх поколінь українців.

Національний прапор майорить на передовій боротьби із російським окупантом на сході країни. Щиро дякую військовим і працівникам за самовіддане виконання військового та службового обов'язку і вірність синьо-жовтим барвам,

– наголосив Павлюк.

Він нагадав, що наш державний символ має тисячолітню історію:

Князь київський Володимир Великий мав власний герб – золотий тризуб на синьому фоні.

Корогва Галицько-Волинського князівства була блакитного кольору із золотим левом.

Під ним боролися за Українську державність армії УНР і ЗУНР, українські повстанці 1920-х років, воїни Карпатської Січі та УПА.

Як зауважив Павлюк, саме синьо-жовтий прапор став справжнім уособленням мужності нашого народу, його прагнення до волі та незалежності.