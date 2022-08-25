Вероятно, к осени эта фаза войны затихнет. Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Петр Черник.

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Усиление артиллерийской войны

Всю зиму мы будем находиться в состоянии артиллерийских дуэлей, то есть будут большие огневые артиллерийские битвы,

– объяснил Черник.

Он отметил, что для успешного противостояния артиллерии врагу Украине понадобится новое вооружение. В частности, линейка контрбатарейных радаров AN/TPQ , а также беспилотники ближнего радиуса определения целей.

По мнению военного эксперта, до конца года Украине не удастся полностью вытеснить оккупантов со своей территории. Кроме того, у артиллерийской войны будет "новое дыхание".

Как пройдут следующие полгода войны

Черник отметил, что весной, вероятно, можем ожидать активизацию боевых действий и контрнаступление. Однако могут случиться вещи такого порядка, которые мы не можем предусмотреть.

По его мнению, осенью эта фаза войны затихнет и будет оперативная пауза с артиллерийскими дуэлями, а после этого начнется новая фаза российско-украинской войны.

"Враг стратегической цели пока не достиг, но и не отказался от нее. А стратегическая цель всего одна – полностью ликвидировать украинскую государственность", – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, этот конфликт может длиться очень долго. Поэтому мы должны готовиться к действительно изнурительной борьбе.

Будут выживать только те государства, которые будут милитарно сильными. Нам нужно прекратить мыслить категориями условного 2012 года, когда все было хорошо. Хорошо уже не будет, хотим выжить - должны готовиться к войне,

– отметил Черник.

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