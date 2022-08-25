Ймовірно, на осінь ця фаза війни затихне. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник.

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Посилення артилерійської війни

Всю зиму ми перебуватимемо у стані артилерійських дуелей, тобто будуть великі вогневі артилерійські битви,

– пояснив Черник.

Він зауважив, що для успішного протистояння артилерії ворога Україні знадобиться нове озброєння. Зокрема лінійка контрбатарейних радарів AN/TPQ, а також безпілотники ближнього радіуса визначення цілей.

На думку військового експерта, до кінця року Україні не вдасться повністю витиснути окупантів зі своєї території. Крім того, артилерійська війна матиме "нове дихання".

Як пройдуть наступні пів року війни

Черник зауважив, що навесні, ймовірно, можемо чекати на активізацію бойових дій та контрнаступ. Однак можуть статися речі такого порядку, які ми не можемо передбачити.

На його думку, восени ця фаза війни затихне й буде оперативна пауза з артилерійськими дуелями, а вже після цього почнеться нова фаза російсько-української війни.

"Ворог стратегічної мети наразі не досяг, але й не відмовився від неї. А стратегічна мета всього одна – повністю ліквідувати українську державність", – наголосив військовий експерт.

За його словами, цей конфлікт може тривати дуже довго. Тому ми маємо готуватися до дійсно виснажливої боротьби.

Будуть виживати тільки ті держави, які будуть мілітарно сильними. Нам треба припинити мислити категоріями умовного 2012 року, коли все було добре. Добре вже не буде, хочемо вижити – мусимо готуватися до війни,

– відзначив Черник.

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