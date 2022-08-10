Ця система допомагає нашим Збройним Силам швидко і точно виявляти вогневі позиції ворога. Ну а далі – діло вже за нашими далекобійними установками, які виконують роль контрбатарейної боротьби.

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Що відомо про AN/TPQ-36

На світ ця система з'явилася у 1991 році завдяки компанії Northop Grumman. Це американська корпорація, що спеціалізується на створенні електроніки та інформаційних технологій для військових потреб.

Варто зазначити, що цей радар вимагає буксирування. Ідеально із цим завданням справляється американський бронеавтомобіль Humvee.

Насправді з такими системами ЗСУ знайомі вже доволі давно. Вони стоять в нас на озброєнні ще з 2015 року. Саме тоді й почалися перші поставки.

Але сьогодні, в рамках стратегічного партнерства зі США кількість таких радарів вдалося збільшити. Адже інтенсивність ракетних обстрілів тільки зросла. А контрбатарейні радари – це один із головних і найважливіших інструментів, які допомагають дещо зменшити й придушити вогонь окупантів.



Радар на озброєнні ЗСУ з 2015 року / Скриншот з відео АрміяInform

Функції

Технологічність цього радару дозволяє йому не просто виявляти артилерію, але й багато інших систем. Загалом, 10 видів зброї:

артилерійські установки;

ракетні;

РСЗВ;

міномети та інші.

Виявлення – далеко не єдина функція цієї зброї. Вона також може наводити артилерію наших Збройних Сил на позиції ворога. Тож це ще й чудовий інструмент для коригування вогню.

Все настільки серйозно, що цифрові системи цього радара дозволяють навіть прораховувати ймовірні місця влучання від російських обстрілів. А це дуже добра функція, що може зберегти життя наших військових.

Особливо враховуючи той факт, що російські снаряди не завжди стріляють точно і зазвичай прильоти доволі хаотичні, з великим радіусом відхилення.

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Характеристики

Варто й розібратися в самій назві цього радара. Тут кожна буква має своє означення.

AN – це префікс системи номенклатури. Тобто де його можна використовувати;

– це префікс системи номенклатури. Тобто де його можна використовувати; A – Army, армія або ж сухопутні війська;

– Army, армія або ж сухопутні війська; N – Navy – флот або ж ВМС;

– Navy – флот або ж ВМС; Буква Т говорить, що конкретно цей радар вимагає транспортування. Його потрібно буксирувати;

говорить, що конкретно цей радар вимагає транспортування. Його потрібно буксирувати; Р означає тип, у цьому випадку – що це саме радар;

означає тип, у цьому випадку – що це саме радар; Q – це призначення. В цьому випадку – це транспортабельна радіолокаційна станція з радаром, призначена для контрбатарейної боротьби;

– це призначення. В цьому випадку – це транспортабельна радіолокаційна станція з радаром, призначена для контрбатарейної боротьби; Ну а 36 – це покоління таких систем.



Підготовка до роботи займає лише 15 хвилин / Скриншот з відео АрміяInform

Технічні характеристики

Екіпаж: 5 осіб;

5 осіб; Час підготовки до роботи: 15 хвилин;

15 хвилин; Час збору: 5 хвилин;

5 хвилин; Сектор азимута: 90 градусів;

90 градусів; Кількість цілей, що супроводжуються: 99;

99; Дальність роботи: 14 – 24 кілометрів;

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Якими є переваги системи

Цей радар точно виявляє позиції ворожих пускових установок з першого ж їхнього пострілу. І водночас – фіксує одразу кілька залпів. Коригування вогню теж може відбуватися по кількох цілях одночасно.

А це дуже економить дорогоцінний на війні час і допомагає артилеристам відпрацювати по ворогу ще до того, як той закінчить свою стрільбу. Адже завдяки нашим союзникам і партнерам у ЗСУ є системи здатні за лічені секунди відкрити вогонь і випустити весь свій арсенал.

Одна з ключових переваг цього радара в тому, що він максимально простий в обслуговуванні та ремонті. Якщо виникне потреба екстрено полагодити його, це можна зробити в польових умовах до 30 хвилин часу.

Звичайно ж, за наявності спеціально навченого персоналу. Ремонт легкий, бо комп'ютерні системи самотужки аналізують, що саме не працює і підказують операторам як це виправити.



Установка дуже проста в обслуговуванні / Скриншот з відео АрміяInform

Як працює контрбатарейний радар

AN/TPQ-36 автоматично виявляє ворожі снаряди. Система за допомогою електроніки сканує горизонт шириною в 90 градусів кілька разів на секунду. Це дозволяє сканувати й відстежувати траєкторію польоту снарядів доти, поки радар не визначить, де стоїть сама пускова установка.

Оператор одразу бачить координати ворожих систем. В деяких випадках це відбувається настільки швидко, що перший снаряд не встигає впасти, а координати пускової платформи вже давно відомі.

До того ж кут сканування можна легко з 90 градусів замінити на 360. Однак, за наявності додаткового обладнання.



Контрбатарейний радар AN/TPQ-36 / Скриншот з відео АрміяInform

Дальність виявлення не є маленькою. Тут якраз все правильно. Ці радари зазвичай використовують для роботи на передовій. Вони підтримують операції різних бригад.

Радари з більшою дальністю відповідно ставлять якомога далі від лінії зіткнення. Керувати такою системою можна й дистанційно. Однак, не більше, ніж за 100 метрів від місця, де розташовується сам радар.

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Цифрові системи настільки продумані, що дані про позиції ворожих пускових установок передаються оператору вже з урахуванням рельєфу місцевості. В пам'яті цієї установки є збережені сучасні карти, які за потреби можна на новіші. Звичайно, якщо виникне така потреба.

Завдяки стратегічному партнерству України зі США, наші ЗСУ отримали можливість вести контрбатарейну боротьбу, яка просто необхідна для того, щоб зупинити інтенсивність ворожого вогню.

І чим більше в українських військових таких систем – тим менше пострілів зможуть дозволити собі росіяни. Адже після кожної їхньої спроби засипати нас снарядами, їхні пускові установки будуть моментально знищені.