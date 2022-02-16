Развитие Украины и экологическая модернизация предприятий: "Метинвест" увеличивает инвестиции

В 2021 году "Метинвест" завершил несколько крупных инвестиционных проектов. Среди них – ввод в эксплуатацию комплексов циклично-потоковой технологии на Северном и Ингулецком ГОКах.

Еще один важный проект, который запустил "Метинвест" в 2021 году, позволит заместить более 1 млн тонн импорта высококачественным отечественным продуктом, а инвестиции в проект превысят 1 млрд долларов.

По словам акционера Группы Метинвест Рината Ахметова, компания продолжает строить, модернизировать и инвестировать, поэтому в 2022 году будет направлено более 1 млрд долларов инвестиций.

В частности, завершится реконструкция газоочистных установок литейных дворов и бункерной эстакады доменной печи №4 и строительство воздухораспределительной установки на ММК им. Ильича. Также планируется проведение замены системы газоочистки обжигательной машины Lurgi-552А на Северном ГОКе.

В прошлом году "Метинвест" инвестировал не только в собственное производство, но и в развитие города. Так в Мариуполе началось строительство Метинвест Политехники. Это первый в Украине негосударственный ультрасовременный технический университет. На строительство и запуск вуза будет направлено более 30 млн евро. Там внедрят технологии ведущих мировых производителей, поэтому заведение станет новым стандартом качественного образования, которое будет бесплатным для украинцев.

"Метинвест" продолжает развивать инфраструктуру в городах своего присутствия, ремонтировать больницы, вкладывать в образование, культуру и спорт. Социальные инвестиции Группы за 16 лет уже превысили 3,4 млрд грн.

"Метинвест" показал самый высокий уровень патриотизма и веры в государство, инвестировав рекордную в истории компании сумму средств в развитие промышленности в Украине. В прошлом году мы направили более 1 миллиарда долларов на проекты, которые делают украинскую промышленность более современной, конкурентной и экологичной. Однако наши инвестиции не ограничиваются только производством. Мы делаем все, чтобы в городах было комфортно жить и работать, а украинцы гордились своей страной,

– отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

К слову, "Метинвест" одним из первых в стране пришел на помощь в борьбе с распространением коронавируса. Он направил более 280 млн грн для помощи. Сегодня "Метинвест" продолжает передавать больницам необходимые медикаменты и оборудование. В больницах Мариуполя, Запорожья, Покровского, Авдеевки и Кривого Рога установили 6 кислородных станций, а также оборудовали более 1 067 кислородных точек для лечения больных коронавирусом.

Только за 2021 год "Метинвест" бесплатно передал 7,5 тыс. тонн кислорода для более 110 украинских больниц в 17 областях Украины.