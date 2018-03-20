Развод Трампа-младшего: СМИ назвали вероятную причину

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший в 2011 году изменял жене Ванессе с американской певицей Обри О'Дей, которая участвовала в шоу талантов.

Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на собственные источники.

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По данным журналистов, Трамп-младший "буквально преследовал" артистку, уверяя, что его брак находится в процессе расторжения. Отметим, Ванесса в это время была беременна третьим ребенком.

Однако президентский сын был вынужден остаться в браке под давлением своей семьи и непосредственно Дональда Трампа-старшего.

Напомним, 15 марта старший сын президента США Дональд Трамп-младший и его жена Ваннеса сообщили о разводе после 12 лет в браке.