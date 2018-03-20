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Розлучення Трампа-молодшого: ЗМІ назвали ймовірну причину

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Трамп-молодший розлучається з дружиною через зради
Трамп-молодший розлучається з дружиною через зради / Фото з відкритих джерел

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший у 2011 році зраджував дружині Ванессі з американською співачкою Обрі О'Дей, яка брала участь в шоу талантів.

Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на власні джерела.

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За даними журналістів, Трамп-молодший "буквально переслідував" артистку, запевняючи, що його шлюб перебуває в процесі розірвання. Зазначимо, Ванесса в цей час була вагітна третьою дитиною.

Проте, президентський син був змушений залишитися в шлюбі під тиском своєї сім'ї і безпосередньо Дональда Трампа-старшого.

Нагадаємо, 15 березня старший син президента США Дональд Трамп-молодший та його дружина Ваннеса повідомили про розлучення після 12 років у шлюбі.

Теги: Дональд Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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