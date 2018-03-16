Трамп-молодший сповістив про розлучення

Старший син президента США Дональда Трамп та його дружина Ваннеса 15 березня повідомили про розлучення.

Про це пише CNN.

У спільній заяві подружжя зазначило, що вирішило піти різними шляхами, після 12 років у шлюбі.

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При цьому і Дональд, і Ванесса запевнили у глибокій повазі один до одного.

У нас є п'ятеро прекрасних дітей і вони залишаються нашим головним пріоритетом,

– зазначило подружжя.

Документи на розлучення до Верховного суду штату Нью-Йорк подала дружина старшого сина президента США.