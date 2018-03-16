Трамп-младший сообщил о разводе

Старший сын президента США Дональда Трамп и его жена Ваннеса 15 марта сообщили о разводе.

Об этом пишет CNN.

В совместном заявлении супруги отметили, что решили пойти разными путями, после 12 лет в браке.

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При этом и Дональд, и Ванесса заверили в глубоком уважении друг к другу.

У нас есть пять прекрасных детей и они остаются нашим главным приоритетом,

– отметили супруги.

Документы на развод в Верховный суд штата Нью-Йорк подала жена старшего сына президента США.