Об этом пишет эксперт Юрий Богданов, которого цитируют авторы статьи "С самолета в суд: в чем обвиняется Порошенко, и почему его шоу-приезд не сулит ничего хорошего Украине".

В статье также сказано, что единственная цель экс-президента – не просто избежать наказания за обвинения, которые ему вменяют следственные органы, но и набрать политических баллов, чтобы поскорее вернуться к управлению страной, а значит, и монетизировать власть в рост собственного капитала.

Авторы также дают детальный анализ постановки "шоу", которое было создано в связи с возвращением экс-президента 17 января.

"И дата, и выбор аэропорта – удачный коммуникационный и PR-"ход". Во-первых, после сонного январского празднования граждане уже ждали каких-то ярких политических событий, и приезд Порошенко был преподнесен авторами именно как такое событие. Во-вторых, качественно продуманы детали. Регулярный рейс вместо традиционного чартера, равно как и обычный автомобиль Renault вместо традиционного автомобиля Петра Порошенко Mercedes S-Class, – очень удачный сценарий появления лидера оппозиции к нынешнему Президенту и его Офису. Эксперты уже отметили, что видео- и фоторяд, подготовленный в связи с приездом Порошенко в Киев, – это целая подборка важных деталей, которые должны внушить рядовому обывателю, что перед ним – не обладавший пять лет почти безграничной властью человек и к тому же долларовый миллиардер, а возможная "жертва" действующей власти", – говорится в статье.

В материале подчеркивается: дата прибытия Порошенко также не случайна, 17 января год назад в Москву вернулся оппозиционер Алексей Навальный.

"Судя по всему, неспроста было выбрано 17-е число, мы можем предположить, что в его штабе (штабе Порошенко, – ред.) хотели этих параллелей, тем более эти параллели выгодны не столько в украинском сегменте медиапространства, сколько на Западе, сколько среди международных медиа, где их так или иначе будут проводить. Даже по форме у Порошенко пытались где-то создать зацепочки, которые создадут подспорье и аргументы для того, чтобы эти параллели проводить", – цитируют авторы статьи слова политолога Олега Саакяна.

В материале объясняется, что устроенное штабом Порошенко шоу вряд ли действительно добавит ему популярности в Украине.

"Петра Алексеевича надёжно консервируют в его электоральной банке свои же технологи и штабисты. Они это ещё в 2018 – 2019 успешно провернули, а сейчас совсем тоска", – цитируют авторы статьи эксперта Сергея Щербину.

В материале "С самолета в суд: в чем обвиняется Порошенко, и почему его шоу-приезд не сулит ничего хорошего Украине" также упоминается тот факт, что именно Порошенко провалил проведение в стране судебной реформы, а сейчас Петр Порошенко активно критикует украинский суд.

"Сейчас проходит заседание в Печерском суде по делу обвинения Порошенко в госизмене. "Мы идем на 11:00 в неправедный и несправедливый Печерский суд" – сказал об этом Порошенко. Интересно – а как он и дальше может быть неправедным и несправедливым, если Порошенко 5 лет проводил судебную реформу, которую назвал "одним из важнейших решений"?", – цитирует издание юриста, сооснователя и главу аналитического центра "Фонд DEJURE" Михаила Жернакова.