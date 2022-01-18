Про це пише експерт Юрій Богданов, якого цитують автори статті "З літака до суду: у чому звинувачується Порошенко, і чому його шоу-приїзд не обіцяє нічого хорошого Україні".

У статті також сказано, що єдина мета п’ятого президента – не просто уникнути покарання за звинувачення, які йому інкримінують у слідчих органах, а й набрати політичних балів, щоб якнайшвидше повернутися до управління країною, а значить, і монетизувати владу на зростання власного капіталу.

Автори також дають детальний аналіз постановки "шоу", створеної у зв'язку з поверненням Порошенка 17 січня.

"І дата, і вибір аеропорту – вдалий комунікаційний та PR-"хід". По-перше, після сонного січневого святкування громадяни вже чекали на якісь яскраві політичні події, і приїзд Порошенка був піднесений авторами саме як така подія. По-друге, якісно продумані деталі. Регулярний рейс замість традиційного чартеру, як і звичайний автомобіль Renault замість традиційного автомобіля Петра Порошенка Mercedes S-Class, – дуже вдалий сценарій появи лідера опозиції до нинішнього Президента та його Офісу. Експерти вже зазначили, що відео- і фоторяд, підготовлений у зв'язку з приїздом Порошенка до Києва, – це ціла добірка важливих деталей, які повинні навіяти пересічному обивателю, що перед ним – людина, яка не мала п'ять років майже безмежної влади і до того ж доларовий мільярдер, а можлива "жертва" чинної влади", – йдеться у статті.

У матеріалі наголошується: дата прибуття Порошенка також не випадкова, 17 січня рік тому до Москви повернувся опозиціонер Олексій Навальний.

"Зважаючи на все, недарма було обрано 17-те число, ми можемо припустити, що в його штабі (штабі Порошенка, – ред.) хотіли цих паралелей, тим більше ці паралелі вигідні не так в українському сегменті медіапростору, як на Заході, серед міжнародних медіа, де їх так чи інакше проводитимуть. Навіть формою у Порошенка намагалися десь створити зачіпочки, які створять підмогу та аргументи для того, щоб ці паралелі проводити", – цитують автори статті слова політолога Олега Саакяна.

У матеріалі пояснюється, що влаштоване штабом Порошенка шоу навряд чи справді додасть йому популярності в Україні.

"Петра Олексійовича надійно консервують у його електоральній банці свої ж технологи та штабісти. Вони це ще у 2018-2019 успішно перевірили, а зараз зовсім туга", – цитують автори статті експерта Сергія Щербину.

У матеріалі "З літака до суду: у чому звинувачується Порошенко, і чому його шоу-приїзд не обіцяє нічого доброго Україні" також згадується той факт, що саме Порошенко провалив проведення у країні судової реформи, а зараз Петро Порошенко активно критикує український суд.

"Зараз відбувається засідання у Печерському суді у справі звинувачення Порошенка у держзраді. "Ми йдемо на 11:00 у неправедний та несправедливий Печерський суд" – сказав про це Порошенко. Цікаво, а як він і надалі може бути неправедним та несправедливим, якщо Порошенко 5 років проводив судову реформу, яку назвав "одним із найважливіших рішень"?", – цитує видання юриста, співзасновника та голову аналітичного центру "Фонд DEJURE" Михайла Жернакова.