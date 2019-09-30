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      Разыскиваемого в Украине судью Чауса будут судить в Молдове

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      В Молдове 1 октября состоится судебное заседание по делу судьи Чауса
      В Молдове 1 октября состоится судебное заседание по делу судьи Чауса / censor.net.ua

      В молдавской столице Кишиневе 1 октября состоится судебное заседание по делу судьи беглеца Николая Чауса. О его экстрадиции Президент Украины Владимир Зеленский уже не раз говорил с молдавскими премьером и главой МИД.

      Судья Чаус – символ продажности судей и невозможности отказать, когда звонят из Администрации Президента, заявила журналистка Светлана Крюкова.

       К слову: Глава МИД Молдовы объяснил промедление с экстрадицией в Украину судьи Чауса

      Судья-беглец, который три года в эмиграции. Изгнанник, заброшенный, запуганный. Без профессии и почти без денег. С известным прошлым, который оглядывается во все стороны, но с неизвестным будущим. Хранитель истории для посадки Грановского и Порошенко, который рано или поздно обменяет эти тайны на свободу,
      – заявила журналистка.

      По ее словам, Николай Чаус – символ подконтрольности одной ветви власти другой. Поэтому она призвала судей сначала задуматься над судьбой Чауса, а уже потом выполнять указания новой власти.

      "Судьи, скажите, оно того стоит? Дядя Коля, мы сочувствуем и ждем дома. Нам будет о чем поговорить", – заявила Светлана Крюкова.

      Что известно о скандальном судье Чаусе?

      Николай Чаус – экс-судья Днепровского райсуда Киева, который принимал решения против активистов Автомайдана по сфальсифицированным делам.

      Еще одним скандальным делом Чауса было его решение о снятии с розыска и запрет проводить следственные действия в отношении экс-соратника Януковича Юрия Иванющенко. А в августе 2016 года Чауса задержали при получении 150 тысяч долларов взятки. Полученные деньги судья закапывал на своем огороде в литровых банках.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Судьи Молдова Новости политики
      Источник: 24 канал
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