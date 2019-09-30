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      Розшукуваного в Україні суддю Чауса судитимуть у Молдові

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      У Молдові 1 жовтня відбудеться судове засідання у справі судді Чауса
      У Молдові 1 жовтня відбудеться судове засідання у справі судді Чауса / censor.net.ua

      У молдовській столиці Кишиневі 1 жовтня відбудеться судове засідання у справі судді втікача Миколи Чауса. Про його екстрадицію Президент України Володимир Зеленський вже неодноразово говорив з молдовськими прем'єркою та главою МЗС.

      Суддя Чаус – символ продажності суддів і неможливості відмовити, коли телефонують з Адміністрації Президента, заявила журналістка Світлана Крюкова.

      До слова: Глава МЗС Молдови пояснив зволікання з екстрадицією до України судді Чауса

      Суддя-втікач, який три роки в еміграції. Вигнанець, покинутий, заляканий. Без професії і майже без грошей. З відомим минулим, який озирається на всі боки, але з невідомим майбутнім. Хранитель історії для посадки Грановського і Порошенко, який рано чи пізно обміняє ці таємниці на свободу,
      – заявила журналістка.

      За її словами, Микола Чаус – символ підконтрольності однієї гілки влади іншій. Відтак вона закликала суддів спершу задуматися над долею Чауса, а вже потім виконувати вказівки нової влади.

      "Судді, скажіть, чи воно того варте? Дядьку Миколо, ми співчуваємо і чекаємо вдома. Нам буде про що поговорити", – заявила Світлана Крюкова.

      Що відомо про скандального суддю Чауса?

      Микола Чаус – екс-суддя Дніпровського райсуду Києва, який ухвалював рішення проти активістів Автомайдану за сфальсифікованими справами.

      Ще однією скандальною справою Чауса було його рішення про зняття з розшуку та заборону проводити слідчі дії щодо екс-поплічника Януковича Юрія Іванющенка. А в серпні 2016 року Чауса затримали при отриманні 150 тисяч доларів хабара. Отримані гроші суддя закопував на своєму городі у літрових банках.

      blog_ava
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      30 вересня
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      Теги: Новини політики Новини України Молдова Судді
      Джерело: 24 канал
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