Разжигал межнациональную рознь: пророссийский журналист в Латвии получил реальный срок

Суд Риги приговорил пророссийского журналиста Юрия Алексеева к реальному заключению. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе из-за разжигания межнациональной розни.

Алексеев получил реальный срок. Его приговорили к 1 году и 2 месяцам заключения.

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В чем обвиняют Алексеева

В Латвии журналисту инкриминируют:

разжигание межнациональной розни;

незаконное хранение боеприпасов;

распространении материалов, содержащих детскую порнографию.

Уголовный процесс против пророссийского журналиста был начат 29 ноября 2017 года. Произошло это из-за публикации комментариев, содержание которых разжигает межнациональную рознь.

В ходе расследования полиция Латвии пришла к выводу, что подозреваемый публиковал такие комментарии неоднократно, с 1 октября 2016 года по 7 декабря 2017 года.

Что об этом говорит сам пророссийский журналист

Юрий Алексеев неоднократно заявлял, что разжигавшие рознь комментарии писал не он, а патроны ему подбросили во время обыска. Он заявил, что судья не учла аргументы адвоката и полностью приняла позицию прокурора. Пророссийский журналист подчеркнул, что уголовный процесс носил политический характер.

У нас многие российские журналисты, которые сотрудничают с российскими СМИ, в интернете "активничают". Надо их испугать. А как испугать? Ну, посадим Алексеева, все остальные будут бояться,

– отметил он.