Разжигание антироссийских настроений: в РФ заявили, что думают о голоде в СССР

В России заявили, что никакого геноцида в 30-х годах прошлого века не было. От голода люди в разных частях СССР умирали из-за засухи и неурожая.

Все попытки поднять тему голода, как геноцида в странах Центральной Азии в 30-е годы прошлого века, являются ничем иным, как разжиганием антироссийских настроений. Об этом заявили в МИД РФ, передает ТАСС.

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В то же время россияне в своем заявлении отрицают лишь геноцид относительно национальностей, проживающих в странах Центральной Азии, и ни словом не оговариваются об Украине.

Что известно про голод в 30-тых годах в СССР (кроме Украины)?По официальным данным, в Казахстане от голода и связанных с ним эпидемий, а также постоянно высокого уровня смертности казахский народ в 1932-1933 годах потерял 2 миллиона 200 тысяч человек, то есть около 49% этнического казахского населения.



В двух поволжских краях, которые охватывают территорию современных пяти областей (Волгоградская, Оренбургская, Пензенская, Самарская и Саратовская) от голода умерло, по расчетам историков, 366 тысяч человек.

В последнее время в информпространстве ряда государств Центральной Азии искусственно раздувается тема голода 30-х годов прошлого века. При этом сторонники националистических взглядов навязывают общественности своих стран трактовки этого трагического события как голодомора и даже геноцида коренных народов региона, организованного руководством СССР,

– цинично рассказали в российском ведомстве.

В МИД РФ считают: голод 30-х годов имел массовый и невыборный характер.

"Он начался с сильной засухи и неурожая, на которые наложились чрезвычайные меры правительства (крайне высокие квоты на заготовку зерна, конфискация продовольствия, запрет на торговлю продуктами). Их реализация с равной жесткостью обеспечивалась во всех без исключения земледельческих районах СССР", – считают в российском министерстве.

Именно поэтому, по мнению россиян, рассматривать "общую для народов СССР трагедию", как целенаправленное истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным мотивам – лишено каких-либо оснований.

В большей степени – это умышленная провокация, направленная на разжигание антироссийских настроений и межнациональной розни в дружественных нам странах с большим числом русскоязычного населения,

– отмечают в дипведомстве.

Кроме этого, в Москве пообещали вскоре ввести в научный и информационный оборот новые архивные документы, "проливающие объективный мир на тему голода в 30-х годах XX века".

В то же время, россияне ни словом не высказались о Голодоморе в Украине.

Что известно про Голодомор в Украине? Это – акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

Смотрите видео о главных фактах о Голодоморе в Украине: