20:25
22 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий ворог медицини РФ. Нудний виступ Путіна
      Вєсті Кремля
      23:15, 21 лютого
      Вєсті.UA: Супергерой по-українськи. Шкідливі справи депутатів
      Вєсті.UA
      20:35, 21 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські харчові звички
      Згадати все
      14:44, 21 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Розпалювання антиросійських настроїв: у РФ заявили, що думають про голод в СРСР

      384 Читать новость на русском
      У російському МЗС висловилися про голод у Казахстані, його не вважають організованим геноцидом
      У російському МЗС висловилися про голод у Казахстані, його не вважають організованим геноцидом / Egemen

      У Росії заявили, що жодного геноциду у 30-х роках минулого століття не було. Від голоду люди у різних частинах СРСР помирали через засуху і неврожай.

      Усі спроби підняти тему голоду як геноциду у країнах Центральної Азії в 30-ті роки минулого століття є нічим іншим, як розпалюванням антиросійських настроїв. Про це заявили у МЗС РФ, передає ТАСС.

      Читайте також: Вся суть СРСР у 6 моторошних цифрах

      Водночас росіяни у своїй заяві заперечують лише геноцид стосовно національностей, які проживають у країнах Центральної Азії, і жодним словом не обмовляються про Україну.

      Що відомо про голод у 30-тих роках у СРСР (окрім України)?За офіційними даними, у Казахстані від голоду і пов'язаних з ним епідемій, а також – постійно високого рівня смертності казахський народ в 1932–1933 роках втратив 2 мільйони 200 тисяч осіб, тобто близько 49% етнічного казахського населення.

      У двох поволзьких краях, які охоплюють територію сучасних п'яти областей (Волгоградська, Оренбурзька, Пензенська, Самарська і Саратовська) від голоду померло, за розрахунками істориків, 366 тисяч осіб.

      Останнім часом в інформпросторі низки держав Центральної Азії штучно роздувається тема голоду 30-х років минулого століття. При цьому прихильники націоналістичних поглядів нав'язують громадськості своїх країн трактування цієї трагічної події як голодомору і навіть геноциду корінних народів регіону, організованого керівництвом СРСР,
      – цинічно розповіли у російському відомстві.

      У МЗС РФ вважають: голод 30-х років мав масовий і невиборний характер.

      "Він почався з сильної засухи і неврожаю, на які наклалися надзвичайні заходи уряду (вкрай високі квоти на заготівлю зерна, конфіскація продовольства, заборону на торгівлю продуктами). Їх реалізація з рівною жорсткістю забезпечувалася у всіх без винятку землеробських районах СРСР", – вважають у російському міністерстві.

      Саме тому, на думку росіян, розглядати "загальну для народів СРСР трагедію" як цілеспрямоване винищення окремих груп населення за расовими, національними або релігійними мотивами позбавлене будь-яких підстав.

      Більшою мірою – це умисна провокація, спрямована на розпалювання антиросійських настроїв і міжнаціональної ворожнечі в дружніх нам країнах з великим числом російськомовного населення,
      – наголошують у дипвідомстві.

      Окрім цього, у Москві пообіцяли невдовзі ввести в науковий і інформаційний обіг нові архівні документи, що "проливають об'єктивний світ на тему голоду в 30-х роках XX століття".

      Водночас, росіяни жодним словом не висловилися про Голодомор в Україні.

      Що відомо про Голодомор в Україні? Це – акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932–1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення частини українських селян.

      Дивіться відео про головні факти про Голодомор в Україні:

       

      blog_ava
      Яблучна шарлотка в мультиварці: швидкий рецепт приготування смачного десерту
      сьогодні
      5406
      Теги: Новини політики Новини Росії Історія Голодомор Новини Казахстану
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
      сьогодні , 20:00 Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
      Євгенія Мазур 21
      За кого ви вболіватимете на Оскарі: топ-6 опитувань у головних номінаціях
      сьогодні , 19:30 За кого ви вболіватимете на Оскарі: топ-6 опитувань у головних номінаціях
      93
      Тимошенко vs Порошенко: хто їх підтримує і чому
      сьогодні , 19:01 Тимошенко vs Порошенко: хто їх підтримує і чому
      Артем Овдієнко 572
      Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість екс-регіонала
      сьогодні , 19:00 Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість екс-регіонала
      Юлія Гілей 6476
      Підсумки тижня: смерть Лагерфельда, самотня Гага і представник України на Євробаченні
      сьогодні , 18:35 Підсумки тижня: смерть Лагерфельда, самотня Гага і представник України на Євробаченні
      473
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук