Розпалювання антиросійських настроїв: у РФ заявили, що думають про голод в СРСР
У Росії заявили, що жодного геноциду у 30-х роках минулого століття не було. Від голоду люди у різних частинах СРСР помирали через засуху і неврожай.
Усі спроби підняти тему голоду як геноциду у країнах Центральної Азії в 30-ті роки минулого століття є нічим іншим, як розпалюванням антиросійських настроїв. Про це заявили у МЗС РФ, передає ТАСС.
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Водночас росіяни у своїй заяві заперечують лише геноцид стосовно національностей, які проживають у країнах Центральної Азії, і жодним словом не обмовляються про Україну.
Що відомо про голод у 30-тих роках у СРСР (окрім України)?За офіційними даними, у Казахстані від голоду і пов'язаних з ним епідемій, а також – постійно високого рівня смертності казахський народ в 1932–1933 роках втратив 2 мільйони 200 тисяч осіб, тобто близько 49% етнічного казахського населення.
У двох поволзьких краях, які охоплюють територію сучасних п'яти областей (Волгоградська, Оренбурзька, Пензенська, Самарська і Саратовська) від голоду померло, за розрахунками істориків, 366 тисяч осіб.
Останнім часом в інформпросторі низки держав Центральної Азії штучно роздувається тема голоду 30-х років минулого століття. При цьому прихильники націоналістичних поглядів нав'язують громадськості своїх країн трактування цієї трагічної події як голодомору і навіть геноциду корінних народів регіону, організованого керівництвом СРСР,
– цинічно розповіли у російському відомстві.
У МЗС РФ вважають: голод 30-х років мав масовий і невиборний характер.
"Він почався з сильної засухи і неврожаю, на які наклалися надзвичайні заходи уряду (вкрай високі квоти на заготівлю зерна, конфіскація продовольства, заборону на торгівлю продуктами). Їх реалізація з рівною жорсткістю забезпечувалася у всіх без винятку землеробських районах СРСР", – вважають у російському міністерстві.
Саме тому, на думку росіян, розглядати "загальну для народів СРСР трагедію" як цілеспрямоване винищення окремих груп населення за расовими, національними або релігійними мотивами позбавлене будь-яких підстав.
Більшою мірою – це умисна провокація, спрямована на розпалювання антиросійських настроїв і міжнаціональної ворожнечі в дружніх нам країнах з великим числом російськомовного населення,
– наголошують у дипвідомстві.
Окрім цього, у Москві пообіцяли невдовзі ввести в науковий і інформаційний обіг нові архівні документи, що "проливають об'єктивний світ на тему голоду в 30-х роках XX століття".
Водночас, росіяни жодним словом не висловилися про Голодомор в Україні.
Що відомо про Голодомор в Україні? Це – акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932–1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення частини українських селян.
Дивіться відео про головні факти про Голодомор в Україні:
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