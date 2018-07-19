01:25
20 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
24°C 17°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
  • понедельник
    24°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Подачки Путина. Православные бросали
Вєсті Кремля
21:18, 19 июля
Вести.UA. Президент Сердючка. Неугомонная Тимошенко
Вєсті.UA
20:23, 19 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Разжигание ненависти и вражды": в Крыму снова преследуют татар

52 Читати новину українською

Оккупанты ворвались к семье фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" крымского татарина Муслима Алиева в Алуште. После обыска у членов семьи изъяли мобильные телефоны и технику. В организации "Крымская солидарность" сообщают, что целью ФСБ стала дочь задержанного Алиева – Гульсум.

После ареста отца, Муслима Алиева Гульсум Алиева стала активисткой и журналисткой "Крымской солидарности".

Читайте также: Пленник Кремля Эмир-Усеину Куку прекратил голодовку

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что российские спецназовцы ворвались в дом Алиевых в масках и с оружием. Запугали и вызвали шок у детей и у семьи в целом.

Впоследствии стало известно, что Алиеву обвинили за так называемое "разжигание ненависти и вражды" за перепост на странице в социальной сети. В доме искали гаджет, с которого женщина разместила цитату, которая начиналась со слов: "Россия — самая поскудная страна, до тошноты гадкая страна во всей мировой истории". Алиеву отпустили после допроса.

После обыска, автоматов, пистолетов и всего прочего Гульсум отвезли в следственный комитет города Алушта, где следователи провели допрос относительно статьи в фейсбуке, которую якобы разместила на своей странице Алиева. Впрочем, уголовное дело не открыли
– пояснил адвокат Гульсум Алиевой Эдем Семедляев.

Для Алиевых это уже не первое нападение на их дом. Отец Гульсум – политзаключенный Кремля, Муслим Алиев – фигурант ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Гульсум Алиева

Крымскотатарский ресурсный центр представил анализ нарушений прав человека на полуострове за первые полгода 2018-го: в Крыму зафиксировано 66 обысков и 73 ареста крымских татар. И это только то, что удалось зафиксировать журналистам, правозащитникам и активистам. А есть случаи, про которые неизвестно. Ведь информацию из оккупированного полуострова получить не так легко. Особенно из тюрем и СИЗО.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 19 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
19 июля, 22:01 В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
Ілля Кенігштейн 320
Главные новости 19 июля:состояние Сенцова ухудшилось, Россия готовит санкции.
19 июля, 21:58 Главные новости 19 июля:состояние Сенцова ухудшилось, Россия готовит санкции.
209
Кандидат в президенты: топ-факты о Виталии Куприе
19 июля, 21:01 Кандидат в президенты: топ-факты о Виталии Куприе
182
Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
19 июля, 20:01 Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
159
Опасно для жизни: как в Украине процветает вредный бизнес
19 июля, 19:02 Опасно для жизни: как в Украине процветает вредный бизнес
Тетяна Бучок 254
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Узурпация власти, или что предусматривает проект Порошенко о национальной безопасности
 14 марта , 23:07
Гороскоп на 2 июля для всех знаков зодиака
 2 июля , 05:15
Доброволец с Донбасса: Я не вернусь в Донецкую область – не хочу там жить
 20 июня , 19:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук