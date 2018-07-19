"Разжигание ненависти и вражды": в Крыму снова преследуют татар

Оккупанты ворвались к семье фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" крымского татарина Муслима Алиева в Алуште. После обыска у членов семьи изъяли мобильные телефоны и технику. В организации "Крымская солидарность" сообщают, что целью ФСБ стала дочь задержанного Алиева – Гульсум.

После ареста отца, Муслима Алиева Гульсум Алиева стала активисткой и журналисткой "Крымской солидарности".

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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что российские спецназовцы ворвались в дом Алиевых в масках и с оружием. Запугали и вызвали шок у детей и у семьи в целом.

Впоследствии стало известно, что Алиеву обвинили за так называемое "разжигание ненависти и вражды" за перепост на странице в социальной сети. В доме искали гаджет, с которого женщина разместила цитату, которая начиналась со слов: "Россия — самая поскудная страна, до тошноты гадкая страна во всей мировой истории". Алиеву отпустили после допроса.

После обыска, автоматов, пистолетов и всего прочего Гульсум отвезли в следственный комитет города Алушта, где следователи провели допрос относительно статьи в фейсбуке, которую якобы разместила на своей странице Алиева. Впрочем, уголовное дело не открыли

– пояснил адвокат Гульсум Алиевой Эдем Семедляев.

Для Алиевых это уже не первое нападение на их дом. Отец Гульсум – политзаключенный Кремля, Муслим Алиев – фигурант ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Гульсум Алиева

Крымскотатарский ресурсный центр представил анализ нарушений прав человека на полуострове за первые полгода 2018-го: в Крыму зафиксировано 66 обысков и 73 ареста крымских татар. И это только то, что удалось зафиксировать журналистам, правозащитникам и активистам. А есть случаи, про которые неизвестно. Ведь информацию из оккупированного полуострова получить не так легко. Особенно из тюрем и СИЗО.