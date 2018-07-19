"Розпалювання ненависті та ворожнечі": у Криму знову переслідують татар

Окупанти вдерлися до родини фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" кримського татарина Мусліма Алієва в Алушті. Після обшуку у членів родини вилучили мобільні телефони і техніку. В організації "Кримська солідарність" повідомляють, що ціллю ФСБ стала донька затриманого Алієва – Гульсум.

Після арешту батька, Мусліма Алієва, Гульсум Алієва стала активісткою і журналісткою "Кримської солідарності".

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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що російські спецпризначенці увірвалися у дім Алієвих в масках і зі зброєю. Залякали та викликали шок у дітей і у родини загалом.

Згодом стало відомо, що Алієву звинуватили за так зване "розпалювання ненависті та ворожнечі" через перепост на сторінці в соціальній мережі. У будинку шукали ґаджет, з якого жінка розмістила цитату, що починалась зі слів: "Росія — найпаскудніша країна, до нудоти бридка країна в усій світовій історії". Алієву відпустили після допиту.

Опісля обшуку, автоматів, пістолетів і всього іншого Гульсум відвезли до слідчого комітету міста Алушта, де слідчі провели допит щодо статті у фейсбуці, яку нібито розмістила на своїй сторінці Алієва. Втім, карну справу не відкрили,

– пояснив адвокат Гульсум Алієвої Едем Семедляєв.

Для Алієвих це вже не перший напад на їх будинок. Батько Гульсум – політв'язень Кремля, Муслім Алієв – фігурант ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".



Гульсум Алієва

Кримськотатарський ресурсний центр презентував аналіз порушень прав людини на півострові за перші півроку 2018-го: у Криму зафіксовано 66 обшуків та 73 арешти кримських татар. І це лише те, що вдалося зафіксувати журналістам, правозахисникам та активістам. А є випадки, про які невідомо. Адже інформацію з окупованого півострова отримати не так легко. Особливо з в'язниць та СІЗО.