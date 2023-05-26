Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник внешней разведки КГБ Сергей Зеленько. По его словам, у российского народа большой уровень импульсивности.
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"Если кто-то начинает выигрывать и побеждать, происходит феномен "снежного кома". Даже если это не принципиально и не критично. Поэтому если будет хотя бы еще несколько ярких и успешных акций типа Белгорода, то российская армия будет понемногу переходить на сторону того, кто побеждает", – считает экс-агент КГБ.
Россиян не учат обороняться
Сергей Зеленько убежден, что у Кремля нет плана противодействия российским добровольческим формированиям. Он вспомнил, что даже в Советском Союзе никогда не строили планы относительно обороны. Они рассматривали только наступление.
Даже будучи курсантом и потом слушателем академии, я никогда не видел карт СССР. Все маневры на картах Европы. Ни один советский офицер не имел ни малейшего представления, как строится оборона, потому что обороне никогда не учили. Только наступление,
– вспомнил он.
Бывший сотрудник КГБ отметил, что даже сейчас Россия ничего не понимает в оборонных действиях. Об этом свидетельствуют, например, траншеи, которые строят оккупанты под Мелитополем.
Зеленько о российских добровольцах: смотрите видео
"Освобождение" Белгородской области: коротко
- Совместными усилиями РДК и легион "Свобода России" 22 мая вошли на территорию Белгородской области. Они объявили об "освобождении" от режима Путина. Всего за два дня добровольцы смогли продвинуться в глубь региона на 42 километра. В конце концов 24 мая они покинули территорию России.
- В результате операции два человека погибли, еще десять получили ранения. Операция показала, что границы России не защищены. Стоит отметить, что Украина не имеет отношения к действиям российских добровольцев.
- Спикер ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что теперь оккупантам собственные войска стали необходимы в Белгородской области. Поэтому Россия намерена с оккупированных территорий перебросить свои подразделения в пределы своей границы.