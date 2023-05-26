Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник внешней разведки КГБ Сергей Зеленько. По его словам, у российского народа большой уровень импульсивности.

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"Если кто-то начинает выигрывать и побеждать, происходит феномен "снежного кома". Даже если это не принципиально и не критично. Поэтому если будет хотя бы еще несколько ярких и успешных акций типа Белгорода, то российская армия будет понемногу переходить на сторону того, кто побеждает", – считает экс-агент КГБ.

Россиян не учат обороняться

Сергей Зеленько убежден, что у Кремля нет плана противодействия российским добровольческим формированиям. Он вспомнил, что даже в Советском Союзе никогда не строили планы относительно обороны. Они рассматривали только наступление.

Даже будучи курсантом и потом слушателем академии, я никогда не видел карт СССР. Все маневры на картах Европы. Ни один советский офицер не имел ни малейшего представления, как строится оборона, потому что обороне никогда не учили. Только наступление,

– вспомнил он.

Бывший сотрудник КГБ отметил, что даже сейчас Россия ничего не понимает в оборонных действиях. Об этом свидетельствуют, например, траншеи, которые строят оккупанты под Мелитополем.

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