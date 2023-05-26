Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ Сергій Зеленько. За його словами, російський народ має великий рівень імпульсивності.

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"Якщо хтось починає вигравати та перемагати, відбувається феномен "сніжного кому". Навіть якщо це не принципово та не критично. Тому якщо буде хоча б ще кілька яскравих та успішних акцій на кшталт Бєлгорода, то російська армія буде потрохи переходити на бік того, хто перемагає", – вважає ексагент КДБ.

Росіян не вчать оборонятися

Сергій Зеленько переконаний, що у Кремля нема плану протидії російським добровольчим формуванням. Він пригадав, що навіть у Радянському Союзі ніколи не будували планів щодо оборони. Вони розглядали лише наступ.

Навіть бувши курсантом і потім слухачем академії, я ніколи не бачив карт СРСР. Усі маневри на картах Європи. Жоден радянський офіцер не мав жодного уявлення, як будується оборона, бо обороні ніколи не вчили. Тільки наступ,

– пригадав він.

Колишній співробітник КДБ зазначив, що навіть зараз Росія нічого не розуміє в оборонних діях. Про це свідчать, до прикладу, траншеї, які будують окупанти під Мелітополем.

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