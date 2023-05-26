Бійці з "Свободи Росії" та Російського добровольчого корпусу 26 травня опублікували перший відеозвіт з рейду в Бєлгородську область. Добровольці заявили, що під час операції знищили і пошкодили чимало військової техніки окупантів.
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Як проходив рейд на Бєлгородщину
Нещодавно міністр оборони Росії Шойгу стверджував, що під час прориву російського кордону добровольцями з РДК та "Свободи Росії" окупанти спрацювали оперативно і чітко. Та попри його заяви про те, що "націоналістичні угрупування" знищили і розгромили, відеозвіт російських добровольців доводить протилежне.
Російські солдати, хоч і перебували на своїй території та мали чисельну перевагу, вирішили не давати відсіч, а натомість ховалися по посадках та попід парканами.
Вони хотіли пограти у хованки, але наші артилеристи грають краще. Тут же – знищена та пошкоджена техніка, яка більше не поїде російськими дорогами руйнувати українські міста,
– заявили у легіоні.
Відеозвіт з операції в Бєлгородській області / Відео з телеграму "Свободи Росії"
"Звільнення" Бєлгородської області: що відомо
- Російські добровольці розповіли, що за кілька днів рейду встигли просунутися на 42 квадратні кілометри. Наразі невідомо, скільки саме людей брали участь в операції.
- У РДК та "Свободі Росії" заявили, що під час рейду втратили двох бійців. Ще 10 військових – поранені. Водночас за час проведення операції добровольцям вдалося взяти полонених та "затрофеїти" чимало техніки.
- Тим часом речник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що РДК проводила операцію на території Бєлгородщини для того, щоб створити "смугу безпеки". Водночас Україна до дій російських добровольців непричетна, хоч і спостерігає за ними з увагою та інтересом.