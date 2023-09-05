Государство должно обеспечить достойные условия для всех военных. И дело не только в чувстве долга перед современными героями. После войны в Украине будет огромная потребность в военном резерве, как это случилось в Израиле, заметил военнослужащий и правозащитник Маси Найем в материале 24 Канал.

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Думать о военных – обеспечить безопасность

Реабилитация и адаптация военных сегодня – вклад в безопасное будущее самого государства. Власть не только должна, она обязана хотеть обеспечить достойные условия жизни военнослужащих после демобилизации.

К сожалению, у государства – короткая память. По словам Найема, оно не в первый раз забывает, кому обязано своим существованием. Эта проблема существовала в период с 2014 года и до 24 февраля 2022 года. Военнослужащий приводит в пример свою историю. После того как он демобилизовался в 2016 году, государство больше никак не интересовалось им.

Поэтому существует риск, что и после победы в нынешней большой войне проблемы военных снова отойдут на задний план.

Найем считает, что государству следует осознать, что забота о ветеранах равна заботе о себе.

Во-первых, реабилитация военных нужна, чтобы они смогли жить самостоятельной жизнью.

Государство должно само быть заинтересованным в реабилитации военных. Чтобы вернуть самостоятельность раненым военным. Ведь несамостоятельными они будут обузой для государства. Вернуть способность дальше работать, жить полноценной жизнью,

– подчеркнул правозащитник.

Во-вторых, у нас под боком – Россия, которая вряд ли откажется от агрессивной политики. Поэтому военные в Украине всегда будут очень нужны.

Военнослужащий отметил, что после победы в этой войне, Украина определенное время не будет нуждаться в регулярном войске в миллион человек. В то же время, будет существовать огромная потребность в военном резерве. Чтобы гарантировать его, государство должно обеспечить работоспособность людей и мотивировать их остаться в Украине – не запретами на выезд, а качественными условиями жизни.

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