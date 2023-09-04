Об этом в материале 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ Андрей Гавриляк с позывным "Берлин". В настоящее время боец и сам проходит лечение после ранения.

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Как Герой получил ранение

"Берлин" – капитан ВСУ, старший офицер второй минометной батареи первого батальона 30-й отдельной механизированной бригады. С начала полномасштабного вторжения Андрей Гавриляк пытался отправиться в защиту страны, однако приняли его только в мае 2022 года.

Герой получил ранение в феврале 2023 года. Это произошло во время отражения вражеского штурма в окрестностях Бахмута. Тогда россиянам удалось захватить позицию и взять в кольцо украинских военных. Чтобы спасти бойцов, на помощь вызвали танк. Он отпугнул россиян и им пришлось отступить, однако все украинские военные на позиции были ранены. Андрей как командир принял решение отходить с позиций и выходил вместе с последней группой, где с ним было еще трое собратьев. Когда украинские защитники уходили, на них выехал российский танк.

Я шел впереди, как командир. И тогда на нас выехал вражеский танк. По мне "прилетело" больше всего – две ноги и таз пробиты насквозь. Я еще раньше передал наши координаты по рации, и через несколько минут за нами вернулись,

– рассказал военный.

Андрея вместе с собратьями эвакуировали и отправили на лечение. Тогда военные столкнулись с неожиданными проблемами.

Сложный процесс лечения и проблемы

Раненого Андрея сначала привезли в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова. Здесь военного прооперировали и поставили аппарат Илизарова. Через две недели военного отправили на лечение в Киев.

Как только Андрей оказался в столичном враче, специалисты заявили, что необходимо ампутировать ногу.

"Я сказал, что не дам на это письменного согласия и откажусь от их лечения", – вспомнил военный.

Андрей больше всего хотел спасти свои конечности, поэтому из-за отказа его отправили на лечение во Львов. Здесь военный нашел врача, взявшегося за спасение его ног. Прошло почти 6 месяцев лечения и постоянных операций и Андрей может стоять на левой ноге на костылях. Правая нога стала на 10 сантиметров короче и никогда не будет полноценно функционировать.

Однако самая большая проблема – бюрократические преграды. По его словам, для комфортного лечения нет никаких условий.

"Сейчас у меня 30-дневный отпуск, а мне нужно в госпиталь для очередных операций. Просто так лечь в госпиталь я не могу – мне нужно ехать в Житомирскую область в воинскую часть по направлению", – рассказал военный.

Другими словами, Герою в колесном кресле нужно преодолеть 500 км по справке, так как без нее он не может попасть на операцию. Воспользоваться влечением он тоже не может, поэтому приходится придумывать логистическую цепочку ради одной справки.

Возникает ощущение, что раненые воины уже не нужны. Мы нужны были только там. Хуже всего в реабилитации – это все эти справки. Я пропущу один день, и все – я не получу зарплаты, премии, у меня будет перерыв в лечении,

– пожаловался Андрей.

Военный говорит, что бюрократические процессы можно было бы усовершенствовать, если бы раненые военные не сидели целый день в очередях и не ждали одной справки часами. Передвижение с ранением в колесном кресле – это невыносимо больно.

Андрею предлагали лечение в немецкой клинике, но от него пришлось отказаться. Дело в том, что он фактически утратил самостоятельность и во всем ему помогает жена. Военный объяснил, что лечение оплачивает государство, а вот как быть с женой, которая во всем помогает ему – неизвестно. Ведь на ее проживание в Германии у семьи нет средств.