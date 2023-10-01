Еще в апреле 2023 хорватские ветераны приезжали во Львов, чтобы обсудить форматы, в которых можно передать украинской стороне свой опыт. Об этом 24 Каналу рассказала коммуникационница Благотворительного фонда UNBROKEN Юлия Логвиненко, добавив, что хорватские коллеги прошли через войну еще 30 лет назад и уже знают, как помочь нашим ветеранам восстанавливаться.

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Как создавали проект

В Национальный реабилитационный центр обратились хорватские ветераны и предложили свою помощь. Очень ценно было то, что они могли предоставить не только теоретические знания, но и поговорить с нашими бойцами на уровне, помочь советами и поддержать своими историями. Следовательно, все происходило в дружеской и непринужденной атмосфере, которая способствовала и ментальному восстановлению украинских военных. Таким пилотным проектом хорватская сторона хотела также внести свой вклад в украинскую победу.

Они собрали замечательных волонтеров, ветеранов, приобщившихся физически и материально для того, чтобы реализовать такой крупный проект. Он очень помог участникам и надеюсь, что в будущем поможет не одному десятку наших ветеранов,

– сказала Юлия Логвиненко.

Коммуникационница Благотворительного фонда UNBROKEN рассказала о проекте по реабилитации военных: смотрите видео

Насколько действенны такие виды реабилитации

Программа была достаточно насыщенной и сложной, ведь ежедневно наши военные тренировались под водой, учились нырять, овладевали дайвингом. Однако все участники подтвердили, что подобная реабилитация им очень помогла. Один из ветеранов, майор "Азова", прошедший плен в Оленовке, почувствовал улучшение уже на второй – третий день.

Я являюсь мастером спорта по гребле и могу сказать по своему опыту, что вода помогает "переключаться" и расслабиться. Мы учили ребят плавать на сапах, каяках, помогали тем, у кого нет рук или ног и можем утверждать, что вода очень успокаивает,

– подчеркнула Логвиненко.

Более того, когда человек ныряет под воду, то думает только о технике и о том, что именно сейчас нужно делать – это способствует восстановлению.

Все говорили, что программа им очень понравилась, и они хотели бы еще раз принять в ней участие. Несколько мужчин даже записались на следующие программы, но уже в качестве инструкторов для своих коллег, чтобы помогать им восстанавливаться,

– добавила Логвиненко.

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