Впервые подорвался в Афганистане, второй раз – в Украине: история несокрушимого капитана ВСУ

В Центре "Несокрушимые" готовят к протезированию защитника, потерявшего обе ноги. Впервые он подорвался на мине в Афганистане, а второй раз – в Украине.

Цель 57-летнего Игоря Крупнова из Днепра – пробежать на протезах марафон. Он – капитан Вооруженных сил Украины и папа двух дочерей.

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Ушел на фронт, ведь иначе не мог

Игорь Крупнов построил в Днепре маленький бизнес, а также помогал жене с собственным делом. Однако 24 февраля, после того, как Россия напала на Украину, мужчина без колебаний пошел в военкомат. Через неделю он уже был на фронте.

По словам военного, он не мог поступить иначе ведь в отличие от большинства добровольцев имел военный опыт – служил в Афганистане. В ноябре Игорь вместе с собратьями ехал на задание в Херсонской области. Авто подорвалось на двух противотанковых минах.

Ехали по грунтовой дороге и машина взорвалась на двух противотанковых минах. В сознание пришел где-то на 4 или 5 сутки, когда меня эвакуировали во Львов. Просто радовался тому, что жив, и отдался на волю врачам,

– заметил защитник.

В Национальный реабилитационный центр "НЕСОКРУШИМЫЕ" военного доставили в шоковом состоянии. Он не помнил, что было несколько дней. Также у Крупнова были крайне тяжелые ранения нижних конечностей.

К сожалению, специалистам не удалось спасти ноги защитника. Хирурги выполнили операцию после консультаций с протезистом, который помог определить лучший для дальнейшего протезирования уровень ампутации.

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Подход к лечению – мультидисциплинарный

Также с военным еще в реанимации начали работать психотерапевты. Поскольку мультидисциплинарный подход – это основа работы Центра "НЕСОКРУШИМЫЕ". Когда все специалисты объединяются вокруг пациента и командно определяют тактику лечения и восстановления, он получает наилучшую помощь.

"Во время госпитализации военного осмотрела мультидисциплинарная команда. Это новый подход, который используется сейчас в Украине: пациента осматривают специалисты многих направлений", – отметил руководитель направления хирургии Национального реабилитационного центра "НЕСОКРУШИМЫЕ" Игнат Герич.

Игорь Крупнов проходит физическую и психологическую реабилитацию и готовится к протезированию. Военный имеет сильный характер, упорно занимается, поэтому быстро приходит в форму. У защитника есть мечта – снова пробежать марафон.

Буду настраиваться на активный образ жизни и на работе, и вне работы. Возможно, и к бегу вернусь, если колени выдержат эту нагрузку. Если нет, то на велосипед пересяду. Будет еще много интересного,

– добавил боец.

Пока собратья Крупнова приближают победу, врачи будут делать все необходимое, чтобы его мечта – не просто ходить, а снова бегать – стала реальностью.