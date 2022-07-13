Проект реабилитационного центра представил городской голова Андрей Садовой. Он побеседовал с мэрами самых больших городов Польши во время онлайн-встречи.

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Проект центра "Несокрушимые" показали польским мэрам

Садовой 12 июля провел онлайн-встречу с представителями Союза польских метрополий. На ней городской голова Львова презентовал мэрам 12 крупнейших городов Польши проект реабилитационного центра "Несокрушимые" (UNBROKEN) и призвал поддержать его реализацию.

Имел возможность презентовать проект Национального реабилитационного центра UNBROKEN во Львове мэрам 12 крупнейших городов Польши. Получил заверения в поддержке нашей инициативы и очень конкретные идеи по источникам финансирования,

– рассказал Садовой.

Он поблагодарил Союз польских метрополий и его директора Томаша Фёлека в организации такой встречи.

"Поляки продолжают вызывать наш искренний восторг в проявлениях солидарности и поддержки!" – подытожил городской голова.

Заметьте, что Союз польских метрополий был создан еще в 1990 году. С 1993 года он действует в форме фонда. Совет Союза состоит из президентов 12 центральных городов польских метрополий, в том числе 10 городов-членов ассоциации крупных европейских городов Eurocities – Белостока, Быдгоща, Гданска, Катовице, Люблина, Лодзя, Познани, Жешова, Варшавы и Вроцлава.

Садовой презентовал проект центра "Несокрушимые" / Фото Романа Балука

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Коротко о Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые"

Реабилитационный центр "Несокрушимые" будет работать на базе Первого территориального медицинского объединения Львова.

Он охватит мощную физическую, психологическую и психосоциальную реабилитацию. В центре будет реконструктивная хирургия, ортопедия и роботическое протезирование.

Там будут ежегодно принимать более 50 тысяч пациентов и проводить более 10 тысяч операций. Пострадавшим не только будут устанавливать протезы, там их еще и будут производить.

Предварительная стоимость строительства Национального реабилитационного центра во Львове составляет 77 миллионов евро. Его возведение будет длиться примерно 2 года.

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