Проєкт реабілітаційного центру презентував міський голова Андрій Садовий. Він поговорив з мерами найбільших міст Польщі під час онлайн-зустрічі.

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Проєкт центру "Незламні" показали польським мерам

Садовий 12 липня провів онлайн-зустріч із представниками Союзу польських метрополій. На ній міський голова Львова презентував мерам 12 найбільших міст Польщі проєкт реабілітаційного центру "Незламні" (UNBROKEN) та закликав підтримати його реалізацію.

Мав нагоду презентувати проєкт Національного реабілітаційного центру UNBROKEN у Львові мерам 12 найбільших міст Польщі. Отримав запевнення в підтримці нашої ініціативи й дуже конкретні ідеї щодо джерел фінансування,

– розповів Садовий.

Він подякував Союзу польських метрополій та його директору Томашу Фьолеку в організації такої зустрічі.

"Поляки продовжують викликати наше щире захоплення в проявах солідарності та підтримки!" – підсумував міський голова.

Зауважте, що Союз польських метрополій створили ще у 1990 році. З 1993 року він діє у формі фундації. Рада Союзу складається з президентів 12 центральних міст польських метрополій, зокрема 10 міст-членів асоціації великих європейських міст Eurocities – Білостока, Бидгоща, Гданська, Катовіце, Любліна, Лодзю, Познані, Ряшева, Варшави та Вроцлава.

Садовий презентував проєкт центру "Незламні" / Фото Романа Балука

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Коротко про Національний реабілітаційний центр "Незламні"

Реабілітаційний центр "Незламні" працюватиме на базі Першого територіального медичного об'єднання Львова.

Він охопить потужну фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію. У центрі буде реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування.

Там щорічно прийматимуть понад 50 тисяч пацієнтів та проводитимуть більше як 10 тисяч операцій. Постраждалим не лише встановлюватимуть протези, там їх ще й виготовлятимуть.

Попередня вартість будівництва Національного реабілітаційного центру у Львові становить 77 мільйонів євро. Його зведення триватиме приблизно 2 роки.

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