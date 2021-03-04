Реакция была бы крайне жесткой, – Кулеба о неудачной шутке словацкого премьера
Если бы премьер Словакии Игорь Матович не извинился за неуместную шутку о Закарпатье, действия Украины были бы жесткими. Несмотря на дружбу, никто не может так оскорблять Украину.
Источник:Укринформ
Такие вещи нельзя прощать. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Важно Это было неуместно, – премьер Словакии извинился за шутку о Закарпатье
Что сказал Кулеба
По словам министра, фраза Матовича шокировала также словацких коллег. Поэтому министр иностранных дел извинился от имени государства, впоследствии это сделал и сам премьер.
Кулеба отметил, что он лично выступает за дружеские и максимально конструктивные отношения с соседями, ведь Украину и Словакию многое объединяет.
Никто никогда не будет иметь права любым словом или намеком оскорблять Украину, ставить под сомнение ее территориальную целостность или пытаться демонстрировать, что судьба Украины решается где-то, кроме Украины,
– отметил Кулеба.
Поэтому дипломат добавил, что, несмотря на дружбу, реакция была бы.
"Реакция на подобные действия будет не просто жесткой, а крайне жесткой", – подытожил Кулеба.
Что известно о возмутительной шутке словацкого премьера
- Словакия стала второй страной в ЕС, которая закупила российскую вакцину от коронавируса. Матович, отвечая на вопрос о договоренности с Россией по вакцине, неудачно пошутил об Украине.
- Премьер заявил, что пообещал россиянам за вакцину Закарпатье. Он добавил, что это была шутка.
- Кулеба резко отреагировал на высказывания Матовича и посоветовал ему "лучше обменять несколько регионов своей страны".
- Впоследствии от Словакии поступили официальные извинения.
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