Если бы премьер Словакии Игорь Матович не извинился за неуместную шутку о Закарпатье, действия Украины были бы жесткими. Несмотря на дружбу, никто не может так оскорблять Украину.

Такие вещи нельзя прощать. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Важно Это было неуместно, – премьер Словакии извинился за шутку о Закарпатье

Что сказал Кулеба

По словам министра, фраза Матовича шокировала также словацких коллег. Поэтому министр иностранных дел извинился от имени государства, впоследствии это сделал и сам премьер.

Кулеба отметил, что он лично выступает за дружеские и максимально конструктивные отношения с соседями, ведь Украину и Словакию многое объединяет.

Никто никогда не будет иметь права любым словом или намеком оскорблять Украину, ставить под сомнение ее территориальную целостность или пытаться демонстрировать, что судьба Украины решается где-то, кроме Украины,

– отметил Кулеба.

Поэтому дипломат добавил, что, несмотря на дружбу, реакция была бы.

"Реакция на подобные действия будет не просто жесткой, а крайне жесткой", – подытожил Кулеба.

Что известно о возмутительной шутке словацкого премьера