Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что несмотря на попытки противодействовать страна-агрессора нет единой вертикали. Такие действия показывают приговор власти Кремля.

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О чем говорит инфантильная реакция Кремля на Курскую операцию

По словам политолога, события на Курщине показали растерянность российских властей и непонимание их будущих планов, Россия, как "змей-гориныч, который грызет свои головы". Кремль объявляет КТО (режим контртеррористической операции в России), где основной силой является ФСБ, министр обороны страны-агрессора Андрей Белоусов создает параллельные координационные комитеты, происходит усиление в виде назначения двоюродной племянницы Путина Анны Цивильовой на должность заместителя министра обороны.

Это показывает, что Россия шатается, единой вертикали не существует, Путин продолжает бояться собственных военных, происходит полная дезорганизация процесса,

– подчеркнул Чаленко.

Хотя Россия и подтягивает резервы, пытается продумать контрнаступление на Курщине, все это происходит очень медленно. Это является выводом и приговором для путинской власти и кремлевского режима, они не могут обеспечить безопасность для собственных граждан и собственных международно признанных территорий.

Они не сделали никаких выводов из событий с Пригожиным. Путин снова показывает, что его сила – это миф,

– отметил политолог.