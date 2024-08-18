Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що попри намагання протидіяти країна-агресорка немає єдиної вертикалі. Такі дії показують вирок владі Кремля.

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Про що говорить інфантильна реакція Кремля на Курську операцію

За словами політолога, події на Курщині показали розгубленість російської влади та нерозуміння їхніх майбутніх планів, Росія, як "змій-горинич, який гризе свої голови". Кремль оголошує КТО (режим контртерористичної операції в Росії), де основною силою є ФСБ, міністр оборони країни-агресорки Андрєй Бєлоусов створює паралельні координаційні комітети, відбувається посилення у виді призначення двоюрідної племінниці Путіна Анни Цивільової на посаду заступника міністра оборони.

Це показує, що Росія хитається, єдиної вертикалі не існує, Путін продовжує боятись власних військових, відбувається повна дезорганізація процесу,

– підкреслив Чаленко.

Хоч Росія і підтягує резерви, намагається продумати контрнаступ на Курщині, все це відбувається дуже повільно. Це є висновком та вироком для путінської влади та кремлівського режиму, вони не можуть забезпечити безпеку для власних громадян і власних міжнародно визнаних територій.

Вони не зробили жодних висновків з подій з Пригожиним. Путін знову показує, що його сила – це міф,

– зазначив політолог.