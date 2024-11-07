В разговоре с 24 Каналом общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус сказал, почему диктатора мог расстроить выбор американского народа. К слову, в "отряде Путина" поздравили Трампа с победой и предложили прислать Илона Маска для консультаций с Путиным.

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Путин смущен

Рупор российского президента Дмитрий Песков сказал, что не знает, будет ли Путин поздравлять новоизбранного президента США с победой на выборах. Однако напомнил, что Соединенные Штаты Америки недружественная страна для России, которая, по словам Пескова, "и прямо, и косвенно вовлечена в войну против Москвы".

Путин первый потерял сон. Его вполне устраивал Джозеф Байден, а Трамп может положить конец войне,

– убежден Пинкус.

По его мнению, Путин знает и понимает это, поэтому и не поздравляет Трампа с победой. Кроме того, он неоднократно угрожал президенту России. Например, ударом "по центру чертовой Москвы", если Кремль решится на вторжение в Украину. Несмотря на это, в Кремле отметили, что Путин открыт к диалогу.

Важно! Российский МИД заявил, что будет сотрудничать с администрацией нового президента США, но уже выдвинуло свои требования. Там отметили, что будут отстаивать "национальные интересы" для достижения всех поставленных целей так называемой "сво".

"Но честь и уважение Зеленскому, который один из первых поздравил Трампа – скромно, дружески и с гордостью за свой украинский народ. Так должно быть. Я настроен оптимистично", – добавил член Республиканской партии.

К слову, президент Владимир Зеленский еще 6 ноября поздравил Трампа с "впечатляющей победой" на выборах в США.