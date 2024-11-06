Так, там отметили свой бред, что твердо отстаивать "национальные интересы" и достижения всех поставленных целей так называемой "сво". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел России.

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Как реагируют в России на победу Трампа

Министерство иностранных дел России заявило, что победа Дональда Трампа на выборах в США якобы отражает недовольство американцев по итогам президентства Джо Байдена. Там тоже обвинили демократов в пропагандистской кампании против республиканца.

В то же время враждебное ведомство отметило якобы "глубокий гражданский раскол" в Соединенных Штатах, о котором свидетельствует "почти поровну расколотый электорат". Там ожидают, что президентство Трампа может усилить внутреннее напряжение.

В российском МИД также "не имеют никаких иллюзий" относительно Трампа, потому что в США якобы "придерживаются антироссийских установок и линии сдерживания Москвы".

Россия будет работать с новой Администрацией, кола она "пропишется" в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей "специальной военной операции". Наши условия неизменны и хорошо известны в Вашингтоне,

– говорится в сообщении.

Напомним, Дональд Трамп победил в президентской гонке в США. Также республиканцы получили большинство в Сенате США, получив 51 место. Предполагается, что Республиканская партия получит большинство и в Палате представителей.