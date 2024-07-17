Так, в Европарламенте представители ультраправой и ультралевой политических групп поддержали так называемый "миротворческий визит" венгерского премьера Виктора Орбана в Москву. Об этом передает корреспондентка 24 Канала с первого пленарного заседания переизбранного Европарламента в Страсбурге.

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В Европарламенте цинично похвалили Орбана за визит в Россию

Сегодня в 10-м созыве Европарламента впервые состоялись дискуссии о войне в Украине. По результатам дебатов, Европарламенту таки удалось принять резолюцию о необходимости предоставления долгосрочной поддержки для Украины.

Кроме того, евродепутаты осудили и визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву.

Однако, французский европарламентарий от группы Орбана "Патриоты за Европу" Жордан Барделла, который принадлежит к партии пророссийской политической деятельницы Ле Пен, отказался осуждать переговоры венгерского премьера с российским диктатором.

Фактически они повторили всем известные тезисы российской пропаганды, которыми пользуются ультраправые и ультралевые в Европе.

Эта резолюция осуждает визиты в Россию. Мы не можем обвинять Венгрию, ключевого партнера в трансатлантическом альянсе, в том, что она негативно влияет на ситуацию, когда они пытаются открыть дискуссии. Вы осудите это на Саммите мира в ноябре?

– заявил Барделла.

Жордан Барделла также не поддержал идею выделять 0,25% от ВВП в год на помощь для украинской армии, а признание будущего Украины в НАТО назвал "проблематичным, потому что это будет способствовать эскалации войны".

Немецкий европарламентарий Мартин Ширдеван от группы "Левые" заявил, что западные компоненты до сих пор можно найти в российском оружии. По его мнению, это свидетельствует о неэффективности санкций и единственными, кто от них страдают – граждане ЕС.

"Мы не должны защищать активы олигархов. Это не приведет Путина за стол переговоров", – сказал евродепутат. Он также раскритиковал дипломатический подход ЕС и заявил, что предоставление больше оружия украинской армии не поможет завершить войну в Украине.

Мартин Ширдеван говорит, что Евросоюз должен изменить свою политику, поскольку ситуация в Украине "ухудшилась и больше людей продолжают гибнуть".

Если мы хотим изменить ситуацию, мы должны изменить нашу стратегию. Пришло время для изменений, поэтому я благодарен, что господин Орбан берет на себя ответственность,

– заявил евродепутат о визите Орбана в Москву.

Ранее стало известно, что в Европарламенте одобрили резолюцию в поддержку Украины. Резолюцию поддержали 495 евродепутатов из 679, голосовавших. Сама резолюция подтверждает поддержку "независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Согласно документу, Европейский парламент осуждает недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию. Там также вновь подчеркнули, что во время этого визита он не представлял ЕС, а визит является вопиющим нарушением договоров ЕС и общей внешней политики.