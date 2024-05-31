Накануне на пресс-конференции в Швеции Владимир Зеленский заявил, что рано утром 31 мая получил важный месседж о согласии США на удары по российской территории. Сейчас же украинский лидер в соцсети Х прокомментировал это.
Смотрите также Сработал риск потери Харькова: военный эксперт о разрешении бить по России
Зеленский отреагировал на разрешение бить по России американским оружием
Президент Украины приветствовал решение американского лидера Джо Байдена относительно использования Украиной своих оборонительных возможностей. Речь идет о нанесении ударов оружием США по территории России.
Это важный шаг, который сейчас позволит нам действительно эффективнее защищать Украину и украинцев от российского террора и попыток расширить войну,
– говорится в сообщении Зеленского.
Украинский лидер подчеркнул, что необходимо и в дальнейшем делать именно такие эффективные и решительные шаги, чтобы обеспечить стратегическое преимущество демократического мира в этом противостоянии, где решается не только судьба нашего государства.
По его словам, именно с помощью совместных усилий удастся восстановить справедливый мир и гарантировать безопасность. Президент Украины поблагодарил за "жизненно важную поддержку".
Что говорит Кулеба об этом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном приветствовал решение США о разрешении Украине на удары по территории страны-агрессора.
Я поговорил с Энтони Блинкеном и приветствовал недавнее решение США, которое позволяет Украине лучше защищаться от российских атак. Это своевременный шаг в правильном направлении,
– написал Кулеба в соцсети Х.
Как заверил глава украинского МИД, наше государство и Соединенные Штаты также обсудили последние шаги, сделаны для обеспечения поставок дополнительных систем Patriot в Украину.
Министр добавил, что команды президентов работают над скорейшим решением этого вопроса. Особое внимание уделили подготовке к предстоящему саммиту мира в Швейцарии и саммита НАТО в Вашингтоне.
США разрешили бить по России своим оружием: коротко
- 30 мая американские журналисты сообщили якобы Джо Байден таки позволил Украине применять оружие США по российской территории. Однако с определенными ограничениями.
- Прежде всего говорится о том, чтобы использовать американское оружие в районе Харькова, чтобы защитить город от постоянных вражеских атак.
- Позже пресс-секретарь президента Украины подтвердил, что США официально предоставили разрешение бить американским оружием по целям на территории России – в приграничном с Харьковом регионе.