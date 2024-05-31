Накануне на пресс-конференции в Швеции Владимир Зеленский заявил, что рано утром 31 мая получил важный месседж о согласии США на удары по российской территории. Сейчас же украинский лидер в соцсети Х прокомментировал это.

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Зеленский отреагировал на разрешение бить по России американским оружием

Президент Украины приветствовал решение американского лидера Джо Байдена относительно использования Украиной своих оборонительных возможностей. Речь идет о нанесении ударов оружием США по территории России.

Это важный шаг, который сейчас позволит нам действительно эффективнее защищать Украину и украинцев от российского террора и попыток расширить войну,

– говорится в сообщении Зеленского.

Украинский лидер подчеркнул, что необходимо и в дальнейшем делать именно такие эффективные и решительные шаги, чтобы обеспечить стратегическое преимущество демократического мира в этом противостоянии, где решается не только судьба нашего государства.

По его словам, именно с помощью совместных усилий удастся восстановить справедливый мир и гарантировать безопасность. Президент Украины поблагодарил за "жизненно важную поддержку".

Что говорит Кулеба об этом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном приветствовал решение США о разрешении Украине на удары по территории страны-агрессора.

Я поговорил с Энтони Блинкеном и приветствовал недавнее решение США, которое позволяет Украине лучше защищаться от российских атак. Это своевременный шаг в правильном направлении,

– написал Кулеба в соцсети Х.

Как заверил глава украинского МИД, наше государство и Соединенные Штаты также обсудили последние шаги, сделаны для обеспечения поставок дополнительных систем Patriot в Украину.

Министр добавил, что команды президентов работают над скорейшим решением этого вопроса. Особое внимание уделили подготовке к предстоящему саммиту мира в Швейцарии и саммита НАТО в Вашингтоне.

США разрешили бить по России своим оружием: коротко