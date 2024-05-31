Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Олег Жданов, заметив, что США пошли на уступки из-за угрозы для Харькова. Также он рассказал, для каких областей Украины тоже нужно разрешение на использование оружия США.

Смотрите также Как на фронте отреагировали на разрешение ударов по России: военный назвал первую реакцию

Почему США пошли на уступки

По словам Жданова, Украина имеет разрешение на защиту в пределах Харьковской области. Если украинская разведка имеет данные о группировке российских войск, ВСУ имеет полное право наносить удары ракетами и другими средствами, которые Украине предоставили США.

Для меня чудо, что Вашингтон начинает соглашаться на применение американского оружия. Я допускал, что нам позволят в приграничной полосе использовать артиллерийские средства, что мы получили от большинства стран-партнеров. А вот дальнобойные средства поражения, такие как ATACMS, которые имеют дальность 160 или 300 километров, как думал, вряд ли,

– отметил военный эксперт.

Жданов объяснил, что поле боя "диктует" свои условия. США пошли на уступки, скорее всего, для защиты Харькова.

Ситуация такая, что либо нам дают разрешение бить по территории России и мы защищаем Харьков, или проводим эвакуацию города,

– подчеркнул военный эксперт.

Вооружение, которое может наносить удары на большом расстоянии в пределах Харьковской области – это система HIMARS, боекомплект которой состоит из реактивных снарядов с дальностью 175 километров и ракет ATACMS. Разрешение на применение ЗРК Patriot территориальных ограничений нет.

Мы можем с помощью этого комплекса сбивать воздушные цели в воздушном пространстве России, США не возражают,

– отметил Жданов.

ВСУ нужно разрешение и для других областей

По мнению Жданова, Украине нужно иметь также разрешение на удары в пределах Донецкой и Луганской областей, а также территорию России, которая есть напротив Крыма. Основа боеспособности российских войск – это логистика, которую ракетами ATACMS Украина могла бы "подкорректировать".

К сожалению, пока мы ограничены территорией одной области,

– добавил военный эксперт.

Разрешение от США: кратко