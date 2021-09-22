Как сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев, поражение наносили по пехоте и бронетехнике условного противника. Его якобы расположили во втором эшелоне на расстоянии более тридцати километров.

Тем временем Мощные антитеррористические учения СБУ: Украина усиливает защиту границы с Беларусью

Тренировка реактивной артиллерии возле Крыма

Тренировались военные в обстановке, максимально приближенной к реальной. По легенде, первая волна наступления условного противника потерпела поражение, попав на минные заграждения.

Операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили в его тылу резервы, пытающиеся совершить марш. По словам командующего Сергея Наева, поднятые по тревоге военнослужащие, за считанные минуты привели оружие в готовность.

Подразделение быстро выдвинулось из района сосредоточения, совершило марш, развертывание в районе огневых позиций, наведение на условные цели для их дальнейшего поражения и изменение позиций,

– сказал генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как проходила тренировка реактивной артиллерии: смотрите мощное видео

Самые масштабные военные учения в Украине Rapid Trident

В Украине 20 сентября стартовали военные учения Rapid Trident – 2021.

Участие в них принимают представители Командования Сухопутных войск ВСУ оперативного командования "Восток", военные из США и стран-партнеров.

Учения будут проходить на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного.

Участие в учениях примут 6 тысяч военных из 15 стран-партнеров.

Они проходят сразу после масштабных белорусско-российских учений "Запад-2021".

Полный текст публикации Командования объединенных сил

Расчеты реактивных систем залпового огня “Ураган” группировки войск, которое выполняет боевые задачи на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, провели условные стрельбы по координатам, предоставляемых операторами беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергій Наєв, огневое поражение наносилось по пехоте и бронетехнике условного противника, находящегося во втором эшелоне на расстоянии более тридцати километров.

Тренировка артиллерийского подразделения происходила на фоне обстановки, максимально приближенной к реальной. По легенде, первая волна наступления условного противника потерпела поражение, попав на минные заграждения. В свою очередь операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили в его тылу резервы, пытаются совершить марш с целью усиления передовых отрядов, – сообщил генерал-лейтенант Сергій Наєв. По словам командующего, поднятые по тревоге военнослужащие, за считанные минуты привели оружие в боевую готовность.

Подразделение быстро выдвинулся из района сосредоточения, совершил марш, развертывание в районе огневых позиций, наведение на условные цели для их дальнейшего поражения и смену позиций, – подчеркнул генерал-лейтенант Сергій Наєв. Как отметил командующий, наша разведка постоянно и пристально следит за обстановкой, а в подразделениях, которые подчинены Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины, ежедневно улучшается обученность личного состава.

Вместе победим!

Отдел связей с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины