Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, Украина использует самые разные зенитные ракетные комплексы для сбивания дронов и ракет. Многие поставки зависят именно от американских и европейских партнеров.

Сколько реактивных беспилотников запускает Россия?

Как подчеркнул Игнат, Россия существенно увеличила количество атак реактивными беспилотниками за последние месяцы. В июне там запустили 350 таких дронов, в июле – 1500, в августе – 2800, а уже в сентябре – 3500 единиц. Все это нужно почему-то сбивать.

Так враг пытается перегрузить нашу систему ПВО. Однако многие из них мы сбиваем. Сегодня из 108 беспилотников сбили и подавили 88. Среди них было 74 реактивных дрона. Из них 58 удалось сбить и подавить. Это довольно высокий показатель, учитывая дефицит ракет как для авиации, так и для наземной ПВО,

– отметил Игнат.

При этом враг меняет тактику использования этих беспилотников. Иногда они летят на высоте 8 тысяч метров, где уже не все средства ПВО могут работать. Во многих случаях сбивать такие дроны помогают истребители – как F-16, так и МиГ-29.

В Воздушных силах прокомментировали недавнюю атаку на Украину: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что с 18:00 12 октября Россия запустила 5 баллистических ракет "Искандер-М" / С-400, 9 баражирующих боеприпасов и 108 ударных беспилотников. Воздушное нападение отражали с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ, беспилотных систем и мобильных огневых групп.