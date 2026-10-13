Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, Україна використовує абсолютно різноманітні зенітні ракетні комплекси, щоб збивати дрони та ракети. Багато поставок залежить саме від американських та європейських партнерів.

Скільки реактивних безпілотників запускає Росія?

Як наголосив Ігнат, Росія суттєво наростила кількість атак реактивними безпілотниками за останні місяці. У червні там запустили 350 таких дронів, у липні – 1500, у серпні – 2800, а вже у вересні – 3500 одиниць. Все це потрібно чимось збивати.

Так ворог намагається перевантажити нашу систему ППО. Однак багато їх збиваємо. Сьогодні зі 108 безпілотників збили та подавили 88. Там було 74 реактивних дрони. З них 58 вдалося збити та подавити. Це доволі високий показник, враховуючи дефіцит ракет як для авіації, так і для наземного ППО,

– зазначив Ігнат.

При цьому ворог змінює тактику використання цих безпілотників. Іноді вони летять на висоті 8 тисяч метрів, де вже не всі засоби ППО можуть працювати. В багатьох випадках збивати такі дрони допомагають винищувачі – як F-16, так і МіГ-29.

В Повітряних силах прокоментували нещодавню атаку по Україні: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, з 18:00 12 жовтня Росія запустила 5 балістичних ракет "Іскандер-М" / С-400, 9 баражуючих боєприпасів та 108 ударних безпілотників. Повітряний напад відбивали за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ, безпілотних систем та мобільних вогневих груп.