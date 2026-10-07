Рекордные показатели: Украина сбила почти все реактивные беспилотники этой ночью

Силы обороны Украины особенно эффективно противодействовали реактивным беспилотникам в ночь на 7 октября. Эффективность ПВО возросла по ряду причин.

Об этом в эфире 24 Канала говорили с авиационным экспертом Богданом Долинце. Уже известно, что силы ПВО уничтожили 38 из 46 реактивных беспилотников, которые Россия запустила во время массированной атаки. Это особенно положительный результат. Ранее показатели были хуже.

Нашла ли Украина решение по борьбе с реактивными беспилотниками?

Как подчеркнул Долинце, около недели назад Силы обороны изменили свой подход к работе систем малой противовоздушной обороны. Это дало свой эффект.

Кроме того, Украина получает все больше дополнительных средств противодействия реактивным беспилотникам. Речь идет, в частности, о скоростных дронах-перехватчиках.

Не стоит забывать и об автоматических управляемых турелях. Сейчас они в пилотном режиме работают в Киеве. Если говорить о масштабировании, то для прикрытия Киева потребуется несколько сотен единиц такого оружия,

– отметил Долинце.

Украина сбивает больше реактивных беспилотников: смотрите видео 24 Канала

Не стоит забывать, что эффективность противодействия воздушным угрозам зависит от наличия вооружения в малых группах ПВО. Речь идет как о ПЗРК, так и о других зенитных средствах для мобильных огневых групп.

Добавим, что президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина подписывает новые контракты на поставку систем ПВО и ракет к ним. Также будут приняты дополнительные решения, детали которых пока не разглашаются.